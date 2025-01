Najlepsze boomer shootery - 10 współczesnych tytułów w klimacie lat 90-tych

Nostalgia to potężne narzędzie i wiedzą o tym twórcy gier wideo. Wielu z nich z tyłu pozostawia nowoczesne rozwiązania, które dominują w wysokobudżetowych produkcjach. Zamiast tego wolą sięgnąć do klasyki i przypomnieć graczom o tym w co się grało w latach 90. Oczywiście całość ma nowoczesny charakter. Tak zrodziły się boomer shootery.

Zapraszam więc na przegląd topowych, współczesnych gier typu boomer shooter. Świadomie pominąłem duże rzeczy, głównie serię Doom, która moim zdaniem jest zbyt nowoczesna, aby liczyć się w tej rywalizacji. Zróbmy miejsce mniejszych i często mniej znanym produkcjom, które zasługują na uznanie.

10 najlepszych boomer shooterów

10. Quake i Quake II

Ej, miały być współczesne gry? Co w takim razie robi tutaj Quake? Otóż zrobiłem… wyjątek. Nie jest on jednak totalnie nieuzasadniony. Hitowe produkcje id Software otrzymały zremasterowane wersje, które dostosowały te klasyki do współczesnych realiów oraz pozwoliły na granie na nowych konsolach. Za tę edycję odpowiada Nightdive Studios, które specjalizuje się w odrestaurowanych klasykach sprzed lat. Dzięki tej pracy możemy przekonać się czym zachwycali się gracze około 30 lat temu. Myślę, że to świetna atrakcja dla starszych, ale z okazji powinni też skorzystać młodzi. Dla nich jest to możliwość łatwego poznania ważnej części historii branży gier wideo. W dodatku obie części zremasterowanego Quake’a są dostępne w Game Passie.

9. Cultic

Boomer shootery często są tworzone przez solo developerów i tak też jest w tym przypadku. Za grą stoi Jason Smith, a wydawcą jest legendarne 3D Realms. Tym razem gra wyróżnia się motywem przewodnim skoncentrowanym na tajemniczym kulcie. Cultic łączy więc szybką i krwawą akcję z motywem okultyzmu, dodając do gry sporo urozmaicenia. Na uwagę zasługuje też unikatowa oprawa wizualna, mająca swój charakter i idealnie pasująca do tematyki oraz klimatu. Oczywiście Cultic ma swoje problemy, przez co nie został oceniony tak wysoko jak pozostałe produkcje z zestawienia. Uważam jednak, że fani gatunku powinni ograć ten tytuł.

8. Warhammer 40,00: Boltgun

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych boomer shooterów. Trudno się dziwić, w końcu kto nie zna uniwersum Warhammera? Ten świat idealnie nadaje się na tego typu produkcję i to w Boltgunie widać. Wielkim atutem gry jest przede wszystkim świetny system walki, uzupełniony o bardzo dobre udźwiękowienie, co w efekcie daje ogromną satysfakcję z walki. Nie ukrywam, że sam początkowo zachwyciłem się tą grą. Później było niestety nieco słabiej, bo za bardzo męczył mnie poziom trudności oraz niekiedy za dużo lawirowania po poziomach w poszukiwaniu kolejnego przejścia czy klucza. Nadal jednak mówimy o topowym boomer shooterze, który każdy fan gatunku powinien poznać.