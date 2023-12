Savio Whiteout - kompaktowa klawiatura mechaniczna

Materiał sponsorowany 0 0

Savio Whiteout to przystępna cenowo klawiatura mechaniczna w formacie 60%, wyposażona w przełączniki Outemu. Wymagają one 55 g siły nacisku do aktywacji, co sprawia, że są stosunkowo lekkie, generując jednocześnie wyczuwalne kliknięcie.

Przełączniki Outemu Red charakteryzują się żywotnością do 50 milionów kliknięć. Dlatego też stanowi to znacznie trwalszą opcję w porównaniu do klawiszy membranowych.

Savio Whiteout posiada również pełny anti-ghosting, co oznacza, że niezależnie od ilości aktywowanych przycisków jednocześnie, wszystkie zostaną poprawnie zarejestrowane przez komputer. Jest to obecnie standard w większości sprzętów dedykowanych graczom. Klawiatura jest stosunkowo kompaktowa, a jej przewód odpinany. Taka minimalistyczna konstrukcja może przemawiać do wielu użytkowników, zwłaszcza w połączeniu z białymi nakładkami. Zostały one wykonane przy użyciu technologii double-injection, co zapobiega ścieraniu się znaków podczas użytkowania i zapowiada bardzo długą żywotność sprzętu. Metalowa płytka, na której umieszczone są przełączniki, zapewnia sztywność, a stabilizatory dla większych przełączników eliminują ewentualne chybotań. Dwustopniowa regulacja nóżek na spodzie umożliwia optymalne ustawienie klawiatury względem nadgarstków.

GramTV przedstawia: