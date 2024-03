Największe hity na PC i PlayStation 5 - w co warto zagrać?

Poniżej znajdziesz listę największych hitów na obu platformach, obejmującą zarówno tytuły ekskluzywne dla PS5, jak i popularne produkcje na komputery. Niezależnie od tego, czy preferujesz rozgrywkę dla jednego lub wielu graczy, czy cenisz sobie wielogodzinne RPG-i, czy też produkcje charakteryzujące się wysokim bądź niskim poziomem trudności, z pewnością znajdziesz tu coś dla siebie.

Tekken 8 - 319,00 zł

Kolejna część jednej z najpopularniejszych bijatyk w historii ze świetną oprawą graficzną dopracowaną w najmniejszych szczegółach. Oferuje mnóstwo doskonale znanych, jak i zupełnie nowych postaci do wyboru. Możemy zmierzyć się w niej zarówno ze sztuczną inteligencją, jak i prawdziwymi graczami (także przy jednym ekranie).

Gran Turismo 7 - 319,00 zł

Gran Turismo 7 to nie lada gratka dla fanów gier samochodowych, a w szczególności tych, którzy preferują realistyczny model jazdy. Wieloletni autorzy serii dopracowali go bowiem w najmniejszych szczegółach. Nie zapomnieli oczywiście o tym, by oddać do dyspozycji miłośników czterech kółek wiernie odwzorowane auta i tory znane z prawdziwych zawodów.

Kontynuacja przebojowej gry akcji z elementami skradanki, która chwyta za serce niesamowicie angażującą fabułą i wciąga za sprawą świetnie zrealizowanej rozgrywki. Wersja zremasterowana oferuje ulepszoną względem oryginału grafikę, a także pozwala sprawdzić swoje umiejętności w nowych trybach zabawy.

EA Sports FC 24 - 299,00 zł

EA Sports FC 24 to w istocie kolejna FIFA, lecz pod inną nazwą. Stworzona przez autorów wspomnianej serii produkcja oferuje możliwość rozgrywania meczów przeciwko sztucznej inteligencji lub innym graczom przy jednym ekranie lub za pośrednictwem internetu. Do wyboru mamy setki drużyn z całego świata i niemalże wszystkie najważniejsze stadiony.

Lords of the Fallen - 99,00 zł

Jeśli lubicie RPG akcji z perspektywy trzeciej osoby, które cechują się wysokim poziomem trudności, to Lords of the Fallen spełni wasze oczekiwania. To nowa część serii zapoczątkowanej przed laty za sprawą polskiego CI Games. Efektowne i angażujące walki z bossami czy satysfakcjonująca eksploracja lokacji to jedne z głównych atutów produkcji.

Rozbudowana, wielowątkowa i zapadająca w pamięć gra RPG osadzona w świecie wykreowanym przez Andrzeja Sapkowskiego na potrzeby wiedźmińskiej sagi z Geraltem z Rivii w roli głównej. Główna oś fabularna zapewnia kilkadziesiąt godzin emocjonujące rozgrywki, a oprócz niej w pakiecie znajdziemy dwa naprawdę obszerne dodatki.

Cyberpunk 2077 Edycja Ultimate - 219,00 zł

Cyberpunk 2077 to jedna z najlepszych polskich gier wideo w historii. Stworzona przez autorów serii Wiedźmin produkcja bazuje na papierowej grze fabularnej Cyberpunk 2020 i zabiera graczy do miasta Night City. Otwarty świat, wiele ścieżek rozwoju, różnorodne zadania, konieczność podejmowania istotnych decyzji i niezwykle klimatyczna grafika - wszystko to oferuje właśnie Cyberpunk 2077.

Total War Pharaoh - 169,90 zł