Lady Love – recenzja pierwszych dwóch odcinków. Onlyfansiara z PRL-u

Seks wciąż pozostaje sferą tabu w wielu krajach i chociaż w Polsce zdaje się coraz mniejsza, to wciąż wiele emocji wywołuje branża porno, a konkretniej różne jego odłamy, jak te ze sprzedażą swoich zdjęć i nagrań w takich serwisach jak Onlyfans. Twórcy najnowszego polskiego serialu oryginalnego dla platformy Max postanowili wrócić do samych korzeni kręcenia filmów dla dorosłych, przedstawiając historię inspirowaną pierwszą polską gwiazdą porno – Teresą Orlowski. W Lady Love mamy wiele nawiązań do tej zapomnianej już ikony niemieckiego porno z lat 80. ubiegłego wieku. Serial miał pozwolić wejrzeć za kulisy kariery wielkiej gwiazdy, a także samej branży porno z czasów, gdy po mięso stało się w gigantycznych kolejkach, a na co dzień w sklepach dostępny był do kupienia tylko ocet. Ale czy rzeczywiście Lady Love jest tak skandalicznie dobre, aby dać pochłonąć się tej sześcioodcinkowej opowieści? Przypuszczam, że tak, ale pierwsze dwa odcinki pozostawiają więcej znaków zapytania, niż konkretnych odpowiedzi.

Lucyna Lis (Anna Szymańczyk) zakochała się w przystojnym Niemcu, Andreasie Meierze (Stanisław Linowski), który okazał się oszustem. Dziewczyna marzyła o luksusach, które miała mieć zapewnione za granicą, ale ostatecznie skończyła jako kura domowa dla mało ambitnego taksówkarza Janusza (Julian Świeżewski). Młoda kobieta pomimo posiadania córki, postanawia rzucić obecnie życie i wyjechać do Niemiec, szukając swojego szczęścia. Na miejscu zatrudnia się w podrzędnym barze, gdzie spotyka wielką gwiazdę porno, Ninę Star (Lise Risom Olsen). Lucyna postanawia zaryzykować i decyduje się na wzięcie udziału w rozbieranej sesji magazynu dla panów. Niedługo później otrzymuje kontakt do producenta porno, próbując swoich sił w występach przed kamerą. Dziewczyna zrywa ze swoją przeszłością i zmienia tożsamość na Lucynę Love. Jako przyszła gwiazda zamierza podbić Niemcy swoimi wdziękami. Nie wie jednak, że wiele lat później jej życiowa decyzja doprowadzi do wielkiej tragedii.

Już od początku twórcy Lady Love zaznaczają, że nie będzie to zwykła biograficzna opowieść, ale oblana kryminalnym sosem. Polski detektyw grany przez Michała Żurawskiego zabiera Lucynę na komendę, aby zeznawała w sprawie tajemniczego morderstwa. Całą historię kariery głównej bohaterki poznajemy więc z jej relacji, począwszy od zauroczenia przystojnym Niemcem, przez jej rodzinne problemy i wyjazd do Niemiec, aż po wielką karierę w branży porno. Wątek kryminalny jest więc zwykłym haczykiem, który ma co jakiś czas przypominać widzom, że w tej historii wydarzy się coś więcej, ale w pierwszych dwóch odcinkach niewiele z tego wynika. Zresztą podobnie jak z samą branżą filmów dla dorosłych, gdyż twórcy mimo wszystko dostarczają nam zwykły biograficzny dramat, który powoli i nieśpiesznie odhacza kolejne punkty z przeszłości fikcyjnej głównej bohaterki. Nie liczcie więc na jakiekolwiek zerwanie z utartymi schematami i fabularnymi rozwiązaniami. Chociaż serial mógłby wywołać skandal swoją treścią i w zasadzie wciąż może to zrobić, to na pewno nie uda się to w samej formie, pozbawionej jakiejkolwiek oryginalności.

Foto: Max

Gdy pierwszy odcinek jest typowo wprowadzający i niestety mało efektowny – przez co mam obawy, że wiele osób odbije się od tej produkcji, licząc na formalne i tonalne zabawy po zachęcającym zwiastunie – tak drugi daje nam nieco szerszy podgląd na branżę sexworkingu z dawnych lat. Nie tylko tą od filmów porno, ale również dybiących na naiwne dziewczyny oszustów, jak i oszustek, które manipulują w najgorszy sposób, aby zapełnić swoją kieszeń. Dopiero na sam koniec drugiego epizodu dostajemy przedsmak tego, czym Lady Love miało być. Ale nawet wtedy serial zaskakująco często boi się ukazywania golizny. Rozumiem, że to już nie te czasy, nawet dla HBO, gdzie na ekranie mogliśmy obejrzeć długie sceny seksu (jak chociażby w Grze o Tron), ale w tej produkcji aż prosiło się, aby nagość i ekshibicjonizm w formie sztuki był integralną częścią historii. Wierzę, że tak się stanie w kolejnych odcinkach, ale pierwsze dwa epizody więcej ukrywają, niż odkrywają. Może to i lepiej, aby mocniej uderzyć w kolejnych, ale wciąż pozostaje problem, na ile widzowie będą zniechęceni takim podejściem, aby mimo wszystko pozostać przy serialu i kontynuować jego oglądanie do końca.

Zachód jak z bajki

Serial za to poświęca wiele czasu rodzinnym wątkom Lucyny, zarówno jej relacji z porzuconą córką, przemocowym mężem, czy rodzicami. Tyle w tym dobrego, że Lady Love próbuje nakreślić skomplikowany obraz młodej kobiety, która chce być wyzwolona, ale zarówno środowisko, jak i czasy, w których przyszło jej żyć, jej na to nie pozwalają. Mam jednak wrażenie, że dało się z tego wycisnąć jeszcze więcej. Szczególnie gdy wiele czasu zajmują inne wątki, jak ten najbliższego przyjaciela Lucyny, z którym wspólnie pracuje w barze. Podjęcie się innych ważnych tematów związanych z seksem z tamtego okresu wyszłoby produkcji na plus, gdyby tylko te wątki zostały bardziej rozbudowane i napisane na przestrzeni wszystkich odcinków, a nie zaledwie dwóch. Twórcy Lady Love źle rozłożyli balans całej opowieści, serwując nam pomniejsze historie, które nie działają i o których szybko zapomni się w kontekście całego serialu.