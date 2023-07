Final Fantasy XVI ograne? Sprawdź w co zagrać, aby pozostać w klimacie

Oczywiście lista zdominowana jest przez gatunek jRPG. Nie oznacza to jednak, że wszystkie produkcje pochodzą z Japonii. Zapraszam więc do czytania i zachęcam do dzielenia się swoimi typami w komentarzach. Co Wy proponujecie graczom, którzy po Final Fantasy XVI chcą pozostać w klimacie?

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Najbardziej oczywistym kolejnym krokiem wydaje się inna część serii. Co więc najlepiej wybrać jak nie remake kultowej siódemki? Myślę, że jest to zdecydowanie najlepsza opcja dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji zapoznać się z tym tytułem. Pomocny będzie fakt, że Final Fantasy VII dostępne jest w ramach usługi PlayStation Plus Extra. Należy się tylko nastawić na odrobinę bardziej klasyczny system walki. Ponownie mamy do czynienia z pojedynkami w czasie rzeczywistym, ale pojawia się też aktywna pauza z możliwością wybrania ataków specjalnych - naszych lub towarzyszy. Wielu graczy uważa, że to dużo lepsze rozwiązanie. Osobiście mogę zagwarantować, że Final Fantasy VII oferuje niezapomniane przeżycie i zdecydowanie warto sięgnąć po tę grę. Dla mnie był to pierwszy kontakt z serią i od razu sprawił, że chciałem więcej.

Platformy: PS4, PS5, PC

Łatwy dostęp: PlayStation Plus Extra

Scarlet Nexus

Kolejny jRPG w futurystycznych klimatach. Scarlet Nexus to produkcja z portfolio Bandai Namco, która w przeciwieństwie do Final Fantasy prezentuje stylistykę nieco bliższą anime (głównie patrząc po postaciach i dialogach). Miłośnikom najnowszej gry Square Enix do gustu za to powinien przypaść dynamiczny i efektowny system walki. Pewną korzyścią dla niektórych graczy może być też odrobinę krótsza kampania, na którą nie trzeba poświęcać 30-40 godzin, a “tylko” kilkanaście. Znajdą się jednak tacy, którzy nie potraktują tego za atut.Co kto lubi. Szkoda tylko, że gra już wypadła z oferty Game Passa. Na szczęście można ją znaleźć w konkurencyjnym PS Plus Extra.