EXTRA - W co zaGRAMy we wrześniu 2024 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Age of Mythology: Retold

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S

data premiery: 4 września

producent: World's Edge, Forgotten Empires, Tantalus Media, CaptureAge, Virtuos Games

wydawca: Xbox Game Studios

Co prawda wczesny dostęp dla posiadaczy droższej edycji gry Age of Mythology: Retold ruszył jeszcze w sierpniu, tak naprawdę pełnoprawna premiera odświeżonej wersji kultowej strategii czasu rzeczywistego będzie miała miejsce za kilka dni. Z recenzji wynika, że autorzy stworzyli produkcję, która zachowuje ducha oryginału, a zarazem wprowadza liczne udogodnienia. Dzięki nim rozgrywka jest bardziej komfortowa i odnajdą się w niej zarówno nowicjusze, jak i weterani wspomnianego RTS-a. Warto dodać, że Age of Mythology: Retold to nie klasyczny remaster, ale remake tytułu z 2002 roku, który oferuje przygotowaną od nowa grafikę, udoskonalony system sterowania, przeprojektowany interfejs użytkownika, a także pełne wsparcie dla kontrolerów. Co istotne, produkcja zadebiutuje nie tylko na PC, ale podobnie jak niektóre odrestaurowane części serii Age of Empires, trafi także na konsole Xbox Series X/S.

Ace Attorney Investigations Collection

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Switch

data premiery: 4 września

producent: Capcom

wydawca: Capcom

Ace Attorney Investigations Collection to z kolei pakiet oferujący dostęp do odświeżonych wersji gier, takich jak: Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth i Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth 2. Mowa w tym przypadku o detektywistycznych przygodówkach z interfejsem point and click, których akcja - w przeciwieństwie do innych produkcji z cyklu Ace Attorney - nie rozgrywa się na sali sądowej, lecz w terenie. Bohaterem obu tytułów jest Miles Edgeworth, czyli jeden z najlepszych oskarżycieli, postać doskonale znana fanom serii. Kierując jego poczynaniami zajmiemy się rozwiązywaniem licznych spraw, rozmawiając z postaciami, zbierając dowody i poszlaki. Wszystko po to, aby znaleźć mordercę. Ace Attorney Investigations Collection zaoferuje grafikę HD, a także pozwoli na przełączanie się między nową, a klasyczną oprawą wizualną. Pojawią się także liczne nowości w rozgrywce, w tym tryb automatyczny, dzięki któremu gra przejdzie się w zasadzie sama.