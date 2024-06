EXTRA - W co zaGRAMy w lipcu 2024 roku - najciekawsze premiery miesiąca

The Last Alchemist

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4

data premiery: 12 lipca

producent: Vile Monarch

wydawca: Marvelous Europe

Czas na drugą część naszego zestawienia najciekawszych premier lipca (pierwszą opublikowaliśmy na łamach gram.pl wczoraj), którą rozpoczynamy od The Last Alchemist, czyli nowej gry polskiego studia Vile Monarch odpowiedzialnego za takie tytuły, jak Floodland, Growing Up i Weedcraft Inc. Tym razem otrzymamy trzeciosobową przygodówkę z elementami symulacji, w której wcielamy się w postać ostatniego alchemika (stąd też taka, a nie inna nazwa opisywanej produkcji). Przeniesiemy się w niej do niezwykle kolorowego świata, gdzie najpierw zbudujemy własny warsztat, by przeprowadzać w nim różnego rodzaju ćwiczenia i eksperymenty. Szybko jednak wyruszymy w świat, gdzie spotkamy rozmaite postacie niezależne i pozyskamy surowce pozwalające nam opracować kolejne receptury. Niczym w klasycznych metroidvaniach z czasem odblokujemy dostęp do nowych zdolności, dzięki którym dostaniemy się do pozornie wcześniej niedostępnych miejsc.

Cataclismo

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4

4 data premiery: 16 lipca

producent: Digital Sun

wydawca: Hooded Horse

Omówiony wczoraj Stormgate to nie jedyna strategia czasu rzeczywistego, która ukaże się w lipcu. Za kilkanaście dni w sprzedaży pojawi się także Cataclismo, czyli RTS z elementami tower defense autorstwa studia odpowiedzialnego za Moonlightera. Będzie to całkiem rozbudowana produkcja, wszak już przed premierą ogłoszono, że na ukończenie kampanii fabularnej będziemy musieli poświęcić około 30 godzin. Przez ten czas zajmiemy się wykonywaniem rozmaitych misji, których celem będzie obrona ostatniego bastionu ludzkości, a także być może również jego odbudowa. W związku z powyższym historia w Cataclismo ma odgrywać znacząco role, a kolejne niuanse opowieści poznamy, oglądając przerywniki filmowe i zapoznając się z dialogami. Niczym w innych strategiach tower defense, również tutaj będziemy pozyskiwać surowce, rekrutować jednostki i stawiać budynki, a następnie odpierać ataki kolejnych przeciwników.