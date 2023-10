ENDORFY Navis F360 ARGB vs i5-14600K - sprawdzamy OC i UV

W materiale wideo możecie usłyszeć brzmienie trzech wentylatorów Fluctus 120 podczas ich zoptymalizowanej pracy.

Z moich doświadczeń z nimi na tej chłodnicy jasno wychodzi, że przebijanie 1400 RPM nie miało już wielkiego wpływu na temperatury, więc trzymałem się poniżej tej wartości.

Duża chłodnica daje nam do dyspozycji większą ilość cieczy, która zajmuje się transferem ciepła z procesora, oraz większą powierzchnie tego transferu.

Dzięki temu wentylatory mogą pracować wolniej, choć w tej konkretnej konfiguracji nie za wolno.

Mając na froncie żeberkowaną chłodnicę, która staje się przeszkodą dla powietrza wchodzącego do obudowy, warto zadbać też o przepływ dla karty graficznej.

W związku z tym dobrym pomysłem jest korzystanie z programu FanControl, który pozwala sterować prędkością wentylatorów także w stosunku do temperatury GPU, a nie tylko procesora.

O samym i5-14600K nie mam wiele do powiedzenia, bo jest to odświeżenie z lekko wyższym zegarem bazowym. Wciąż mamy 6 rdzeni P i 8 E, co daje razem 20 wątków, oraz 24 MB Smart Cache.

Wydaje mi się, że wciąż pozostaje problem ze standardowym mechanizmem blokowania procesora w gnieździe, który lekko odgina promiennik ciepła.

Brak równomiernego kontaktu procesora z chłodzeniem ogranicza jego możliwości odbierania ciepła, co skutkuje sporymi różnicami między temperaturami rdzeni.

Rozwiązaniem tego problemu byłaby ramka, która daje równomierny docisk, jednak na premierę chciałem przygotować materiał z bazowym systemem, by dać samemu Intelowi szansę na poprawę tego stanu rzeczy.

Na wideo jasno widać, że 6. rdzeń lubi wybijać się na prowadzenie, co przy przebiciu 100 stopni Celsjusza doprowadzi do ograniczenia taktowania.

Wydaje się więc, że do i5-14600K będę musiał w przyszłości podejść raz jeszcze, tym razem z ramką, bo został we mnie pewien testowy niedosyt.

Podsumowanie