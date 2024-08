Deathbound - recenzja. To mógł być naprawdę dobry souls-like

Deathbound również się pod tym podpisuje. Lokacje są zaprojektowane naprawdę dobrze, zachęcając tym samym do eksploracji. Odpowiedniki znanych z Soulsów ognisk nie występują często. Zamiast nich mamy tutaj drzwi otwierane od drugiej strony, windy czy innego rodzaju skróty prowadzające a to do wspomnianego punktu kontrolnego, a to do bossa czy pozwalające nam pominąć fragment odwiedzonej wcześniej lokacji. Gdzie nie pójdziemy, tam coś znajdziemy (lub kogoś). Wrogowie także nie biją szczególnie mocno. Przynajmniej jeśli chodzi o szeregowych przeciwników, którzy posturą przypominają kierowaną przez nas postać. Owszem, na naszej drodze staną także znacznie większe monstra, jak również potężni bossowie. Ci są, rzecz jasna, znacznie bardziej wymagający.

Powyższy zwrot jako pierwszy ciśnie mi się na klawiaturę, gdy myślę o tym, co zaproponowało brazylijskie Trialforge Studio w grze Deathbound, której wydawcą jest polska firma Tate Multimedia. W początkowej fazie rozgrywki, choć później momentami również, odniosłem wrażenie, że wspomniana ekipa chyba najlepiej rozumie filozofię studia FromSoftware odpowiedzialnego za serię Dark Souls, Demon’s Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice czy - wreszcie - Elden Ring. Nie stara się tworzyć wymagających produkcji w taki sposób, aby były one po prostu trudne. Cały czas mamy czuć, że wyzwanie jest w zasięgu ręki.

Mimo wszystko Deatbhound to gra, w której ginie się stosunkowo łatwo i szybko. Nawet w trakcie potyczki “jeden na jednego” wystarczy niekiedy chwila nieuwagi, by kilka ciosów nieprzyjaciela wysłało nas na tamten świat, a konkretniej do ostatniego punktu kontrolnego. Walka z dwoma czy nawet grupą wrogów to z kolei przepis na pewną śmierć. Dlatego też nierzadko musimy wywabiać przeciwników z tłumu, walcząc z nimi pojedynczo. Przydaje się to szczególnie w sytuacjach, kiedy zużyliśmy już wszystkie przedmioty służące do regenerowania energii życiowej bohatera lub bohaterki i doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że zabrnęliśmy na tyle daleko, że tuż za rogiem powinien być albo skrót, albo właśnie checkpoint.

To nie jest klon Dark Souls

Tak naprawdę wciągnąłem się w rozgrywkę od momentu, gdy zapoznałem się z pierwszymi samouczkami wyjaśniającymi podstawowe mechaniki. Zamiast jednej grywalnej postaci możemy tutaj bowiem przełączać się między… czterema. Tak, tak! Choć gra oferuje wyłącznie tryb single-player, można poczuć się tak, jakbyśmy otrzymali coś na zasadzie trybu kooperacji. Jest to o tyle ciekawe, że początkowo dysponujemy zaledwie jedną postacią, a zwłoki kolejnych znajdujemy wraz z postępami w kampanii. Piszę zwłoki, bo de facto tak jest. Podchodząc do nich wciskamy przycisk, dzięki czemu nie tylko przejmujemy esencję danego bohatera, ale również musimy zapoznać się z jego wspomnieniami. Ciekawe? Oryginalne? Tak i tak.

No właśnie, wspomnienia. Przyznam szczerze, że traktująca o krucjacie, tajemniczych eksperymentach, kultystach i religii historia nie zainteresowała mnie ani przez moment. Chciałem skupić się wyłącznie na gameplayu, zmuszając się do czytania dialogów i oglądania przerywników filmowych. Na szczęście nie było ich zbyt wiele, co w zasadzie pokazuje że fabuła w Deathbound stanowi jedynie dodatek do reszty. Wróćmy więc do meritum.

Co cztery głowy to nie jedna

Po zaledwie kilku godzinach rozgrywki w Deatbhound możemy skompletować już swoją ekipę. Co ważne, później zdobywamy kolejne esencje, więc zaczynamy eksperymentować z optymalnym składem. Warto w tym miejscu dodać, że musimy stworzyć pomiędzy członkami zespołu odpowiednią synergię, by przełączając się między nimi zyskać dostęp do różnego rodzaju przywilejów i bonusów, a nie na odwrót. To również ciekawy i jakże innowacyjny zabieg, który w praktyce sprawdza się naprawdę dobrze. Tym bardziej, że gra wielokrotnie zmusza nas do korzystania z unikatowych zdolności poszczególnych bohaterów. Mamy tu bowiem np. wyposażonego w miecz i tarczę rycerza, wojowniczkę z kuszą i szybkim mieczem, maga, a także posługującą się długą włócznią protagonistkę. A to dopiero początek.

Deathbound to gra, w której za pokonywanie wrogów zdobywamy punkty doświadczenia, dzięki czemu przy “ognisku” awansujemy na kolejne poziomy, wybierając umiejętności na niezbyt czytelnym i niekoniecznie mocno rozbudowanym drzewku. Niektóre z tych zdolności zarezerwowane są wyłącznie dla określonych postaci, z innych z kolei mogą zrobić użytek wszyscy bohaterowie.