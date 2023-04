Czy sztuczna inteligencja odmieni branżę gier wideo? Szykuje się rewolucja w produkcji gier?

Krzysztof Żołyński 0 0

Czy sztuczna inteligencja jest w stanie zrewolucjonizować branżę gier wideo? Jaki wpływ będzie miała na rozwój tej gałęzi przemysłu?

Wiele lat temu twórcy komputerów i kart graficznych doszli do przekonania, że te maszyny nie powstają wyłącznie z myślą o katowaniu ich grami. To pewnie dlatego niektórzy zajęli się obróbką wideo, część ludzi zaczęła kopać kryptowaluty, a jeszcze inni postawili na niezmiernie trendy ostatnio, szkolenie sztucznej inteligencji. To oczywiście ogromne uproszczenie, ale faktem jest, że sztuczna inteligencja rewolucjonizuje branżę, która przyczyniła się do jej powstania.

Jak przekonuje w swoim opracowaniu firma Andreessen Horowitz, interaktywność gier wymaga, aby były wypełnione mozolnie zaprojektowaną zawartością, często powtarzalną, ale konieczne jest jej lokalizowanie w ramach czasowych i na ogromnych obszarach. Jako przykład weźmy kilkadziesiąt km kwadratowych lokacji w Red Dead Redemption 2. Zaprzęgnięcie sztucznej inteligencji do ich generowania nie tylko poprawi rezultat wizualny, ale skróci czas pracy nad nowym tytułem, a tym samym sprawi, że da się to zrobić za dużo mniejsze pieniądze. Ogromne zainteresowanie branży gier wideo widać już bardzo wyraźnie, a wielu deweloperów ma już nawet gotowe narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji, mogące wspierać prace nad grami i to w bardzo różnych obszarach. W zeszłym miesiącu odbywała się ważna impreza branżowa - Game Developers Conference w San Francisco. Zjeżdżają na nią wszyscy, którzy mają coś do powiedzenia, a w tym roku bardzo dużo działo się w temacie sztucznej inteligencji. Ubisoft, francuski twórca hitów, takich jak Assassin’s Creed, zaprezentował Ghostwriter, narzędzie generujące dialogi dla postaci w grze. Z kolei Roblox, amerykańska platforma do gier typu „zrób to sam”, uruchomiła oprogramowanie będącą wielkim wsparciem dla programistów, potrafiące reagować na polecenia tekstowe i generować całe frazy oraz uzupełniać linijki kodu w trakcie ich powstawania. Kilka tygodni wcześniej firma Straight4 Studios zapowiedziała nową grę samochodową gtr Revival ze spersonalizowanym komentarzem do wyścigów, dostarczanym przez sztuczną inteligencję. Czy sztuczna inteligencja jest w stanie zrewolucjonizować branżę gier wideo? Steve Collins, szef technologii w firmie King, stojącej za przebojowym Candy Crush Saga, uważa, że SI oznacza „eksplozję możliwości”. King, który w zeszłym roku kupił firmę Peltarion zajmującą się sztuczną inteligencją, używa jej do mierzenia stopnia trudności poziomów. To tak, jakby mieć do dyspozycji milion graczy — mówi Collins. W tym roku Electronic Arts, kolejny duży producent gier oraz Google zarejestrowało patenty na wykorzystanie sztucznej inteligencji w testowaniu gier. Twórcy silnika Unity, na którym powstaje wiele gier, planują utworzyć market dla programistów, gdzie można będzie kupować i sprzedawać narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji.

GramTV przedstawia: