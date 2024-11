Celebryci, hype i wielkie zapowiedzi - czy Play of Battle warte jest tej ekscytacji?

Polski Elon Musk, nowa gwiazda gamedev-u i wielomilionowa sprzedaż. To tylko kilka haseł pojawiających się w kontekście Play of Battle. Nazwa, której do tej pory na Gram.pl nie widzieliście zbyt często. Mimo wszystko jest to tytuł budzący duże zainteresowanie. Swój materiał na jego temat przygotował nawet mainstreamowy Kanał Zero, który do tej pory nie chciał pochylić się nad grami. Ostatni pokaz dema Play of Battle odbył się z kolei na głównej sali kinowej w warszawskich Złotych Tarasach, gdzie licznie zgromadzona widownia mogła zobaczyć jak w akcji prezentuje się produkcja, za którą stoi bardzo mocne nazwisko. Nie cenionego twórcy czy designera, a geopolityka Jacka Bartosiaka. Momentami można odnieść wrażenie, że to największy i najambitniejszy growy projekt powstający w Polsce. Ile w tym prawdy, a ile dymu i luster?

Co do jednego możemy się zgodzić. Play of Battle, bez względu na to jak pozytywnie na to nie spojrzymy, nie jest najciekawszą grą wideo powstającą w Polsce. Trudno ją zestawić obok nowego Wiedźmina, RPG tworzonego przez Techland, Dawnwalkera od Rebel Wolves, Project 8 od 11 bit czy Cronos: A New Dawn od będącego ostatnio na topie Bloober Team. Mimo wszystko mainstreamowe media wykazują wyjątkowe zainteresowanie nowym studiem tworzących grę strategiczną, która ma przenieść do cyfrowego świata współczesne realia geopolityczne i wojenne. Temat jest nośny, ale największą robotę robi Jacek Bartosiak, współzałożyciel i prezes studia, znany geopolityk, za którym stoi ogromna grupa fanów (ale też i przeciwników). Dzięki temu o grze i deweloperze jest głośno. Tylko, że póki co o jednym nikt nie mówi. Cały ten marketing jest przede wszystkim w celu zamknięcia nowej rundy finansowania, z której deweloper chce pozyskać 7 mln złotych. Zapisy trwają do 28 listopada. Jest jeszcze czas, aby spojrzeć na sytuację bardziej krytycznym okiem.

Początki Play of Battle

7 mln złotych to, przy obecnych realiach rynkowych, sporo. Klimat inwestycyjny wokół branży gier jest nieciekawy, a więc Play of Battle ewidentnie wysoko postawiło sobie poprzeczkę. Wszechobecny szum medialny nie jest więc zaskoczeniem. Warto się jednak zastanowić czy jest on proporcjonalny do faktycznego potencjału gry. Aby to zrobić dokładnie prześwietliłem Play of Battle, a także skontaktowałem się z samym studiem, aby jeszcze lepiej przeanalizować sytuację. Zacznijmy więc od początku, a więc momentu powstania. Historia zaczęła się spontanicznie, od spotkań Jacka Bartosiaka z Jarosławem Kotowskim, drugą najważniejszą osobą w tym projekcie (trzecim założycielem jest Zbigniew Pisarski). Obaj Panowie szybko złapali wspólny język w kontekście sytuacji geopolitycznej Polski i potrzeby stworzenia gry, która przedstawi współczesne realia. O ile Kotowski od lat związany jest z branżą, tak Jacek Bartosiak dopiero do niej wchodzi. Otrzymałem deklarację, że prezes Play of Battle od dawna jest miłośnikiem gier strategicznych i zna realia gatunku, ale jeśli chodzi o aktywne zaangażowanie w produkcję czy prowadzenie biznesu w sektorze, Play of Battle to jego pierwsze doświadczenie. Można to uznać za pewien problem, ale pamiętajmy też, że mamy w kraju kilka spółek (nawet dobrze funkcjonujących), które były zakładane przez osoby wcześniej niezwiązane z grami. Nawet wieloletni prezes CD Projekt, Adam Kiciński, znany był z tego, że w gry nie grał.