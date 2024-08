Batman: Mroczny Mściciel – recenzja serialu. Wielki powrót ducha z lat 90

Zmęczenie superbohaterskimi produkcjami stało się faktem. Dobre, rozrywkowe projekty nadal mają szansę zainteresować widzów, czego najlepszym przykładem jest Deadpool & Wolverine, ale inne nie mają tyle szczęścia i ich jakość pozostawia równie dużo do życzenia, jak frekwencja na ich kinowych seansach. Marvel i DC już dawno dostrzegły ten problem, więc sięgają po największą broń w swoim arsenale – nostalgię. Pomijając już powrót Roberta Downeya Jr. do MCU w zupełnie nowej roli, innym sposobem na odzyskanie fanów superbohaterskich opowieści jest bezpośrednie odwołanie się do klasyków z końcówki poprzedniego wieku, aby również starsi widzowie, którzy obecnie mają po trzydzieści i czterdzieści lat, też znaleźli coś dla siebie. Na pierwszy ogień poszedł X-Men ’97 od Marvela, który jest bezpośrednią kontynuacją kultowego animowanego serialu X-Men z 1992 roku, a teraz ze swoją propozycją wyszło DC wsparte przez Amazona, zabierając nas w emocjonalną podróż do jednego z najlepszych okresów Batmana. I chociaż akcja nowego animowanego serialu rozgrywa się w latach 40. ubiegłego wieku, to już pierwszy odcinek Batman: Mroczny Mściciel nie pozostawia złudzeń, że powróciliśmy do klimatu rodem z najlepszej animowanej produkcji o Mrocznym Rycerzu sprzed ponad trzydziestu lat.

Jest to jednak narracyjnie nieco inna produkcja od Batmana z 1992 roku. Przede wszystkim tytułowy heros nie jest jedynym głównym bohaterem tej opowieści, a przynajmniej nie zabiera najwięcej ekranowego czasu. Istotną rolą w każdym odcinku odgrywa inny złoczyńca, któremu poświęcony jest dany epizod. Batman: Mroczny Mściciel jest więc animowanym proceduralem kryminalnym utrzymanym w duchu kina noir, gdzie każdy odcinek to osobna sprawa, a jedynie poboczne motywy, głównie dotyczące tożsamości Mrocznego Rycerza i jego wsparcia policji z Gotham, wybrzmiewają przez cały pierwszy sezon. Podobnie było w oryginalnej animacji, więc fani poczują się tu jak w domu.

W Batman: Mroczny Mściciel zobaczymy całą plejadę bardziej i mniej popularnych złoczyńców z kart komiksów. Wiele z nich to zupełnie nowe wcielenia, ale twórcy mogli sobie na to pozwolić, jako że historia została osadzona w latach 40. ubiegłego wieku, co stawia grubą i wyraźną kreskę między nowym serialem a kultową animacją sprzed trzydziestu lat. Batman: Mroczny Mściciel to jedynie i aż duchowy spadkobierca tamtej produkcji, więc ciężko go uznać za „legacy sequel”, czy raczej „legacy prequel”. Z tego względu otrzymujemy nowe wersje Pingwina, a raczej Pingwinicy, Kobiety-Kot, czy Clayface’a, Firebug (w oryginale był Firefly), a także mniej rozpoznawalnych złoczyńców, na czele z Gentleman Ghost, czy Nocturną. Co istotne, każdy z tych przeciwników ma okazję się wykazać, nie tylko pod względem popełnionych przez siebie zbrodni, ale również zaprezentować w szerszym kontekście swoją własną psychikę, przebytą traumę, czy inne czynniki, które sprowadziły ich na ścieżkę zła.

I można się tu przyczepić, że niektóre zmiany zostały zastosowane bez większego planu i celu. Oswalda Cobblepot równie dobrze mogłaby zostać przedstawiona w swojej oryginalnej wersji, jako że na tle swojego męskiego odpowiednika wyróżnia ją jedynie posiadanie synów. Wprowadza to co prawda ciekawy, ale nieco niewykorzystany wątek. Dużo lepiej twórcy poradzili sobie z odświeżoną interpretacją Harley Quinn, która tym razem nie potrzebuje do pomocy swojego Pączusia, czyli Jokera, a równie ciekawymi złoczyńcami okazują się Dwie Twarze, czy Kobieta-Kot.

Szare i brudne lata 90.

Batmanowi w pokonaniu przestępczości w Gotham pomaga policja, a konkretniej Renee Montoya, komisarz James Gordon oraz jego córka Barbara. Serial nie traktuje ich jako bohaterów drugoplanowych, ale integralne i ważne postacie dla rozwoju całej fabuły. Serial poświęca równie dużo miejsca Batmanowi i kryjącemu się pod maską Bruce’owi Wayne’owi, jak również pracy gothamskim stróżom prawa. Idealnie pasuje to do serialu Amazona, który jest mroczny, brutalny, a przy tym oparty na prostych, ale interesujących kryminalnych historiach. Fani klasycznych komiksowych opowieści o Mrocznym Rycerzu jako przede wszystkim detektywie, a nie superbohaterze ratującym całe światy, będą szczególnie zachwyceni nową animacją.