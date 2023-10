Activision-Blizzard kupione, czas na gry. 10 pomysłów już mamy - ranking TOP 10

Czekałem z tym rankingiem do momentu sfinalizowania przejęcia Activision-Blizzard przez Microsoft. Skoro mamy to już za sobą możemy przejść do konkretów. Zacznijmy od tego, że rzeczy jakie producent Xboksa może zrobić ze swoją nową, rekordowo dużą inwestycją są ogromne i nie dotyczą tylko gier, ale też technologii, marek czy budżetów marketingowych. Tym jednak razem skupimy się tylko na tym, co graczy najbardziej interesuje.

Wybrałem więc dziesięć gier, które Microsoft może, a niekiedy wręcz powinien zrobić mając pod parasolem Activision-Blizzard. Niektóre pozycje są dosyć oczywiste, inne z kolei są myśleniem życzeniowym. Starałem się nie szaleć z fantazją (z drobnymi wyjątkami), tylko skupić na tym co faktycznie może pasować do portfolio Xboksa.

A wy jakie macie typy i życzenia? Dajcie znać w komentarzach.

Starcraft Ghost

Zaczynamy od tego, co chyba marzy się największej liczbie osób. Starcraft Ghost nigdy nie wyszedł i jest owiany pewną legendą. Można z tego zrobić użytek. Starcraft to wielkie uniwersum, które daje duże możliwości. Nie ma potrzeby trzymać się tylko strategii, a więc pomysł rozwijania IP w innych gatunkach wydaje się rozsądny. Pamiętajmy też, że Microsoft ma już studio z doświadczeniem w robieniu shooterów z postaciami w wielkich zbrojach. Oczywiście chodzi o The Coalition, które po zamknięciu drugiej trylogii Gears of War chętnie sięgną po coś nowego. Postawienie na uniwersum Starcraft wydaje się pomysłem z ogromnym potencjałem.

Crash Bandicoot jako maskotka Xboksa

Xbox od dawna nie może doczekać się własnej maskotki. Zawsze miało ją Sony - najpierw Crash, później Ratchet czy szmaciak z Little Big Planet. O Nintendo nawet nie ma co wspominać. Microsoft próbował z Banjo-Kazooie, ale nigdy efekt nie był zadowalający. Czas najwyższy, aby to zmienić. Crash Bandicoot wydaje się idealny. Wystarczy stworzyć kolejną część albo nowe otwarcie w postaci rebootu i zrobić z tego tytuł na wyłączność dla Xboksa. Zresztą byłaby to niezwykła historia. Crasha stworzyło Naughty Dog, studio należące do Sony, obecnie perła w koronie PlayStation. Dzisiaj może być maskotką Xboksa. Wręcz tak powinno się stać. Jest też Spyro, ale nie jest to marka z aż takim potencjałem. Z drugiej strony warto ją rozwijać w kontekście pozyskania młodszych odbiorców.

Nowe True Crime

Przechodzimy do mojego myślenia życzeniowego. True Crime to marka należąca do Activision, ale nie jest rozwijana od wielu lat. Oczami wyobraźni widzę jednak powrót tego IP w postaci kryminalnej gry akcji w otwartym świecie z motywem policjanta pod przykrywką. Coś w stylu GTA, ale nastawionego na policję, a nie przestępców. Wiem, że szanse na taki projekt są niewielkie. Xboksowi brakuje jednak rozbudowanego sandboksa, który mógłby nawiązać do tego co Sony zrobiło z Horizon, Ghost of Tsushima czy Days Gone. Obawiam się jednak, że wymagałoby to zrezygnowania z corocznego wydawania Call of Duty, aby znaleźć moce przerobowe na taki projekt. Z drugiej strony od jakiegoś czasu krążą informacje, że tak może się stać. Może więc niedługo pojawi się jakiś nowy, duży tytuł od Activision? Ja bym chciał właśnie True Crime.

Halo na silniku Call of Duty

Nie jest to gra, którą miałoby zrobić Activision. Może to być 343 Industries. Wystarczy udostępnić silnik graficzny. Nie ukrywajmy, to właśnie technologia mocno ciążyła przy Halo Infinite. Po premierze musieliśmy chociażby długo czekać na pierwsze sezony. Mówi się, że problemem był Slipspace Engine, którego konstrukcja nie pozwalała na szybkie dodawanie nowej zawartości. Przesiadka na silnik Call of Duty da przede wszystkim ogromne oszczędności wynikające z porzucenia oprogramowania, z której korzysta tylko jedno studio. Oczywiście Microsoft ma jeszcze dostęp do id Tech. Myślę jednak, że technologia Activision jest dużo bardziej rozwinięta, głównie pod kątem rozgrywki wieloosobowej, tak ważnej dla serii Halo.

Powrót Guitar Hero

Ostatnio krążą plotki o tym, że w Activision prowadzone są rozmowy dotyczące powrotu Guitar Hero. Sam Bobby Kotick swego czasu mówił, że chciałby zrobić taką grę, ale jego firma nie ma obecnie możliwości, które posiada Microsoft. Myślę więc, że jest to jeden z bardziej oczywistych projektów. Od czasu szczytu popularności gier muzycznych minęło sporo lat i fani pewnie chętnie ponownie sięgną po plastikowe gitary. Dodatkowo niewiele wskazuje na to, że PlayStation będzie miało jakąś alternatywę. Xbox może więc pozyskać nie tylko tytuł na wyłączność, ale też grę bez konkurencji. To może być spora przewaga i powód, dla którego część osób wybierze platformę Microsoftu zamiast PlayStation.

Tony Hawk's Pro Skater 6

Kolejny pomysł z gatunku tych oczywistych. Ostatnie części Tony Hawk’s były bardzo słabe. Przyszedł jednak remake pierwszych dwóch odsłon, który rozkochał w sobie graczy. W produkcji było też nowe wcielenie odsłon 3 i 4, ale finalnie zostało to skasowane (może warto do tego wrócić?). Wydaje się więc, że seria jest w dobrym miejscu, aby zrobić kolejny duży krok. Podobnie jak w przypadku Guitar Hero Xbox pozyska też grę na wyłączność, której nie mają inne platformy. Mam tylko nadzieję, że nie skończy się to kolejną słabą odsłoną. Ciągle mamy w pamięci jak fatalne było Pro Skater 5. Microsoft musi więc uważać, aby tego nie zawalić. Szkoda byłoby takiej serii.

Diablo Immortals na Xboksa

Tutaj nie będzie wielkiej filozofii. Skoro Diablo Immortals jest dostępne na PC, dlaczego nie może być też na Xboksie? Dla Microsoftu jest to relatywnie szybkie pozyskanie nowej gry na wyłączność. Nie będzie to też kontrowersyjny ruch. W przypadku tej produkcji fani PlayStation nie będą mogli narzekać, że coś im zostało odebrane. Wręcz przeciwnie - Microsoft poszerzy listę platform o swoją konsolę. Oczywiście nie jest to gra, która cieszy się dobrym wizerunkiem. Taki exclusive nijak ma się do potencjalnego Diablo V. Mimo wszystko sama możliwość pochwalenia się taką marką na wyłączność wygląda bardzo dobrze. Póki co Microsoft ma wiele fantastycznych IP (Fallout, Diablo, Starcraft, Call of Duty, The Elder Scrolls, Diablo, Wolfenstein), ale ani jednej gry na wyłączność. Przeportowanie Immortals mogłoby to zmienić.

Strategie na Xboksa

Pozostajemy w Blizzardzie, który dobrze zna się na gatunku RTS. Warto więc przenieść te gry na Xboksa, aby relatywnie łatwo pozyskać tytuły na wyłączność. Sytuacja podobna jak w przypadku Diablo Immortals. O jakich konkretnie grach mówię? Na pewno warto wymienić Starcrafta 2, dla którego taki port byłby drugim życiem. Dodam jeszcze Warcraft III: Reforged. Nie jest to może najlepiej oceniana produkcja, ale posiadanie takiej marki na wyłączność robi spore wrażenie. Oczywiście pytanie co ze sterowaniem. Tutaj przydają się doświadczenia Microsoftu, który w tym roku na Xboksa przeportował Age of Empires II oraz IV. Obie gry zostały dobrze ocenione i są chwalone za sterowanie na padzie. Mając wiedzę jak to zrobić pewnie możliwe jest stworzenie sensownych wersji konsolowych.

Project Odyssey jako tytuł na wyłączność

Project Odyssey to kolejna duża gra obecnie tworzona przez Blizzard. Ten survival ma według insiderów przypominać pod kątem wizualnym Overwatch. Niektórzy dziennikarze donoszą nawet, że gra jest blisko ukończenia i możliwe, że pojawi się na rynku w przyszłym roku. Pytanie dlaczego do tej pory Blizzard nie zdecydował się na oficjalną zapowiedź. Możliwe, że powodem było przejęcie przez Microsoft, za którym może iść skasowanie wersji na PlayStation. W końcu mówimy o nowym IP, a więc tym bardziej fani platformy Sony nie powiedzą, że coś im odebrano. Pytanie więc co zadecyduje Phil Spencer. Przed nim szansa na bardzo szybkie pozyskanie mocnego tytułu na wyłączność. Decyzja trudna, ale może przynieść bardzo dużo korzyści. Gorzej jak Blizzard zawiedzie. Wtedy wizerunkowo mocno to uderzy w Microsoft.

Reboot Gabriel Knight

Na koniec zostawiłem sobie kolejne myślenie życzeniowe. Gabriel Knight to jedna ze starszych marek należących do Activision (a konkretnie zależnej od niego Sierry). Czy jej reaktywowanie jest potrzebne? Żyjemy w czasach, w których duzi wydawcy nie schylają się po drobne w postaci przygodówek point&click. Oczami wyobraźni widzę jednak wysokobudżetową grę narracyjną. Microsoft robił już takie rzeczy - As Dusk Falls czy Tell My Why. Wolałbym jednak coś w stylu produkcji Quantic Dream, a nawet thriller z elementami akcji w stylu nowego Alone in the Dark. Takiej gry brakuje w portfolio Microsoftu. Podobnie jak w przypadku nowego True Crime moja wizja pewnie nie zrealizuje się, ale pomarzyć zawsze warto.

Sprawdź też nasze pozostałe rankingi:

- 10 najlepszych dodatków DLC

- 10 gier, które powinny otrzymać serial

- 10 największych gier-usług poza mainstreamem

- 10 największych niewykorzystanych szans branży

- 10 najbardziej rozczarowujących premier polskich gier

- wszystkie