W co zaGRAMy w kwietniu 2020 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Inne

Adam "Harpen" Berlik ,

Odświeżony Resident Evil 3? A może remake Final Fantasy VII? W kwietniu zagramy również w nowe Gears of War, Predator: Hunting Grounds, ciekawie zapowiadające się Moving Out i nie tylko.

Resident Evil 3

platformy docelowe: PC, Xbox One, PlayStation 4

data premiery: 3 kwietnia

producent: Capcom

wydawca: Capcom

Jako że remake Resident Evil 2 okazał się wielkim sukcesem, firma Capcom postanowiła pójść za ciosem, w efekcie czego już „za chwilę” w sprzedaży pojawi się nowa wersja Resident Evil 3. Nie będzie to oczywiście jedynie remaster klasyka z podciągniętą rozdzielczością tekstur, ale właściwie zrobiona od nowa gra na bazie pomysłu sprzed laty. Podobnie, jak w odświeżonej „dwójce”, również w Resident Evil 3 Remake wydarzenia będziemy obserwować zza pleców kierowanej przez nas postaci. Zmiana perspektywy to oczywiście nie jedyna nowość, bo nową i starą odsłonę trzeciego Residenta dzieli przepaść w kwestii oprawy wizualnej. Sama opowieść traktować ma o losach Jill Valentine z elitarnego oddziału S.T.A.R.S., która wspólnie z najemnikiem Carlosem Oliveirem będzie walczyć o życie w opanowanym przez hordy zombie Raccoon City.

Resident Evil: Resistance

platformy docelowe: PC, Xbox One, PlayStation 4

data premiery: 3 kwietnia

producent: Capcom

wydawca: Capcom

Wraz z Resident Evil 3 Remake na rynku pojawi się także multiplayerowy spin-off kultowego cyklu zatytułowany Resident Evil: Resistance, w którym otrzymamy asynchroniczną rozgrywkę wieloosobową dla maksymalnie pięciu graczy. Jeden z nich pokieruje Mastermindem i będzie miał za zadanie rozprawić się z pozostałymi użytkownikami, którzy zrobią wszystko, by przechytrzyć swojego prześladowcę i znaleźć drogę ucieczki z laboratorium. Skojarzenia z takimi produkcjami, jak Friday the 13th: The Game czy Evolve są więc jak najbardziej na miejscu. Tak samo jak w odświeżonych wersjach Resident Evil 2 i Resident Evil 3 za generowanie wysokiej jakości grafiki w Resident Evil: Resistance odpowiada RE Engine, czyli technologia opracowana, rzecz jasna, przez firmę Capcom.

Final Fantasy VII Remake

platformy docelowe: PlayStation 4

data premiery: 10 kwietnia

producent: Square Enix

wydawca: Square Enix

Gruntownie odświeżona wersja Final Fantasy VII to jedna z najbardziej oczekiwanych gier ostatnich lat. Nie ma się czemu dziwić, w końcu będzie to remake uwielbianego przez wielu graczy jRPG-a, który pierwotnie ukazał się w 1997 roku na konsoli PlayStation, a z czasem pojawił się także na wielu innych platformach sprzętowych (m.in. PC, PlayStation 3 i PlayStation Vita). Poza ewidentnie lepszą grafiką w Final Fantasy VII Remake pojawią się także zmiany w mechanice rozgrywki. Otrzymamy system walki wzorowany na współczesnych RPG-ach akcji, którego twórcy zdecydowali się na umiejętne połączanie starć w czasie rzeczywistym z turowym przebiegiem kolejnych bitew. Wydarzenia zostaną natomiast ukazane z perspektywy trzeciej osoby. Co istotne, Square Enix przywiązuje ogromną wagę do remake’u klasyka, który pojawi się w kilku częściach (każda w formie pełnej gry na dwóch płytach Blu-Ray). Dzięki temu autorzy będą w stanie zaimplementować wszystkie cechy oryginału w ulepszonej formie.

Hellpoint

platformy docelowe: PC, Xbox One, PlayStation 4, Switch

data premiery: 16 kwietnia

producent: Cradle Games

wydawca: tinyBuild Games

W połowie kwietnia odbędzie się premiera kolejnego souls-like’a, czyli wymagającego RPG-a akcji inspirowanego kultowym Dark Souls. Mowa o grze Hellpoint, która przeniesie nas do świata w klimatach science-fiction. Zmierzmy się z Kosmicznymi Bogami na stacji Irid Novo, chcąc przywrócić tam dawny porządek – kiedyś wspomniane miejsce było szczytowym osiągnięciem cywilizacji, a teraz zostało niemalże w całości przejęte przez wrogie siły. Stawimy nim czoła w rozmaitych starciach, podczas których skorzystamy z różnych typów broni białej. Nie zabraknie, miejmy nadzieję że emocjonujących, walk z bossami, odblokowywania skrótów w poszczególnych lokacjach, szukania ukrytych pomieszczeń i wielu innych aspektów charakterystycznych dla wspomnianego gatunku zapoczątkowanego przez studio From Software.

Help Will Come Tomorrow

platformy docelowe: PC, Xbox One, PlayStation 4

data premiery: 21 kwietnia

producent: Arclight Creations

wydawca: Klabater

Jeśli lubicie gry survivalowe, to powinniście zwrócić uwagę na Help Will Come Tomorrow od polskiego studia Archlight Creations, które postanowiło stworzyć produkcję osadzoną w 1917 roku na terenie Rosji. Mowa o bardzo niepewnych czasach – wojna domowa, walka z Cesarstwem Niemieckim na froncie wschodnim, abdykacja Cara Mikołaja II… Nie brzmi to szczególnie optymistycznie, prawda? Jednak nasi bohaterowie nie do końca zaprzątają sobie głowę tymi wszystkimi problemami, bo mają swoje kłopoty. Co prawda przetrwali atak terrorystyczny na kolej transsyberyjską, ale znaleźli się w syberyjskiej głuszy, w której zrobią wszystko, by utrzymać się przy życiu. Będziemy więc szukać pożywienia i wody, zaspokajając podstawowe potrzeby naszych podopiecznych, a także starając się znaleźć także przedmioty, dzięki którym zbudujemy schronienie oraz stworzymy potrzebne elementy wyposażenia.

112 Operator

platformy docelowe: PC

data premiery: 23 kwietnia

producent: Jutsu Games

wydawca: Games Operators

Chcielibyście wcielić się w operatora numeru alarmowego? Taką możliwość dała już ciepło przyjęta gra 911 Operator, która lada moment doczeka się pełnoprawnej kontynuacji – 112 Operator. Będziemy mieli tutaj do czynienia z połączeniem symulacji ze strategią. W trakcie rozgrywki zajmiemy się nie tylko odbieraniem telefonów, ale także delegowaniem jednostek oraz rozwiązywaniem licznych problemów. Służby ratunkowe nie zawsze będą miały łatwą drogę do celu, ponieważ utrudnieniem mogą okazać się warunki atmosferyczne, korki, a nawet klęski żywiołowe. 112 Operator zaoferuje 25-krotnie większe mapy prawdziwych europejskich miast, nowych członków zespołu, nowe rodzaje telefonów i wiele innych elementów niedostępnych w pierwowzorze. To oczywiście tylko dodatki, bo całość i tak wzorowana jest na mechanice rozgrywki opracowanej na potrzeby 911 Operator.

MotoGP 20

platformy docelowe: PC, Xbox One, PlayStation 4, Switch

data premiery: 23 kwietnia

producent: Milestone

wydawca: Milestone

W kwietniu zasiądziemy także za kierownicą jednośladów dzięki MotoGP 20, czyli nowej części bardzo popularnej serii gier wyścigowych z realistycznym modelem jazdy. Po kolejnej produkcji Milestone nie należy spodziewać się rewolucji, ale wcześniejsze odsłony cyklu udowodniły, że wspomniana ekipa zna się na rzeczy jak mało kto. MotoGP 20 zaoferuje rozbudowaną karierę oraz sieciowy multiplayer. W obu wariantach rozgrywki będziemy mieli do dyspozycji wiernie odwzorowane motocykle oraz trasy znane z prawdziwych zawodów. Pojawi się opcja modyfikowania zarówno poszczególnych maszyn, a także wyglądu kombinezonu naszego kierowcy.

Predator: Hunting Grounds

platformy docelowe: PC, PlayStation 4

data premiery: 24 kwietnia

producent: Illfonic Games

wydawca: Sony Interactive Entertainment

Jeden gracz wciela się w Predatora, natomiast pozostali w komandosów mających za zadanie rozprawić się z potworem za pomocą pistoletów maszynowych, karabinów snajperskich, strzelb oraz wielu innych rodzajów broni palnej. Tak w skrócie można opisać założenia rozgrywki w sieciowej strzelance FPP zatytułowanej Predator: Hunting Grounds, która niebawem pojawi się wyłącznie na PlayStation 4. Za sprawą tej produkcji trafimy oczywiście do świata znanego z horrorów science-fiction Predator. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że gra nie zaoferuje żadnego rozbudowanego wątku fabularnego, bowiem otrzymamy wyłącznie tryb zabawy wieloosobowej za pośrednictwem internetu. Z przedpremierowych materiałów wynika, że gra Predator: Hunting Grounds będzie mogła pochwalić się wysokiej jakości oprawą graficzną.

Trials of Mana

platformy docelowe: PC, PlayStation 4, Switch

data premiery: 24 kwietnia

producent: Square Enix

wydawca: Square Enix

Pierwsza wersja gry Trials of Mana pojawiła się na rynku w 1993 roku wyłącznie na konsoli SNES, ale po wielu latach firma Square Enix zdecydowała się na przygotowanie remake’u tego jRPG-a z myślą o posiadaczach komputerów oraz konsol PlayStation 4 i Switch. Ponownie zmierzymy się więc z rozmaitymi stworami, których obecność zagraża istnieniu fantastycznej krainy, biorąc udział w licznych starciach. Gra zaoferuje możliwość kierowania drużyną bohaterów i swobodnego przełączania się między postaciami różniącymi się od siebie stylem walki oraz dostępnym wyposażeniem. Współczesna edycja Trials of Mana posiadać będzie przede wszystkim zupełnie nową oprawę wizualną, zremasterowaną ścieżkę dźwiękową oraz nagrane zupełnie od nowa głosy postaci. Nie uświadczymy natomiast żadnych istotnych zmian w mechanice rozgrywki, co powinno ucieszyć fanów oryginału wydanego blisko 30 lat temu.

Gears Tactics

platformy docelowe: PC

data premiery: 28 kwietnia

producent: The Coalition, Splash Damage

wydawca: Microsoft Studios

Na kolejną strzelankę w świecie Gears of War będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, ale Microsoft nie daje nam zapomnieć o tej wspaniałej marce za sprawą pobocznych części serii. Jedna z nich to Gears Tactics, czyli strategia turowa inspirowana kultowym cyklem X-COM, którą warto traktować jako nową, pełnoprawną odsłonę cyklu, o czym możecie zresztą przekonać się, czytająć nasze wrażenia z pokazu. Pod względem fabularnym będziemy mieli tutaj do czynienia z prequelem Gearsów z 2006 roku, w którym poznamy losy Gabe’a Diaza walczącego z Szarańczą na planecie Sera. Tym razem jednak kluczem do sukcesu nie okaże się jak najszybsze opróżnienie magazynka, bo Gears Tactics – o czym już zresztą wspomniałem wyżej – nie jest trzecioosobowym shooterem. Zwyciężymy jeśli wykażemy się umiejętnością taktycznego myślenia, odpowiednio rozmieszczając jednostki na planszy, a następnie wykorzystując unikatowe zdolności swoich podopiecznych.

Moving Out

platformy docelowe: PC, Xbox One, PlayStation 4, Switch

data premiery: 28 kwietnia

producent: SMG Studio

wydawca: Team 17

Overcooked zaliczone? Tools Up! również? A jeśli nie wiecie, co to za gry, to polecam nadrobić zaległości, bo zarówno wspomniane produkcje, jak i nadchodzące Moving Out to świetne propozycje dla miłośników kanapowej kooperacji. Tym razem wcielimy się we właściciela firmy przeprowadzkowej, który wspólnie ze swoimi pracownikami będzie musiał nosić meble, ustawiać kanapy, dźwigać kartony i tak dalej. Zabawy będzie przy tym co nie miara, bo Moving Out zaprojektowano głównie pod kątem lokalnego trybu współpracy dla maksymalnie czterech graczy. Nie obawiajcie się jednak – z myślą o osobach, które nie znalazły chętnych do wspólnej rozgrywki przygotowano także wariant singleplayer. Moving Out ma posiadać kilka poziomów trudności do wyboru, dzięki czemu z ukończeniem poszczególnych zadań poradzą sobie nawet osoby, które nie mają na co dzień do czynienia z elektroniczną rozrywką.

SnowRunner

platformy docelowe: PC, Xbox One, PlayStation 4

data premiery: 28 kwietnia

producent: Saber Interactive

wydawca: Focus Home Interactive

Miał być MudRunner 2 - będzie SnowRunner. Na szczęście zmienił się tylko tytuł, więc koncepcja pozostała nienaruszona. Otrzymamy symulator jazdy ciężarówką po niezwykle wymagających terenach. Odwiedzimy między innymi lokacje pokryte śniegiem, tereny błotniste czy zamarznięte jeziora, które spróbujemy przejechać, zasiadając za kierownicą kilkudziesięciu różnych pojazdów doskonale znanych marek, takich jak np. Ford, Chevrolet i Freightliner. Poszczególne auta odblokujemy w trakcie rozgrywki, a następnie odpowiednio ulepszymy, by poradzić sobie ze wszystkimi zadaniami w trybie kariery. SnowRunner zaoferuje także oparty na kooperacji multiplayer dla maksymalnie czterech użytkowników, który będzie dostępny wyłącznie za pośrednictwem internetu.