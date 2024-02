Szukasz alternatywy dla Overcooked? Sprawdź zapowiedź Ready, Steady, Ship!

Ready, Steady, Ship! to propozycja, która powinna przypaść do gustu fanom takich produkcji jak seria Overcooked, Tools Up! czy Moving Out. Twórca – Martynas Cibulis – i ekipa wydawnicza Untold Tales zapowiedzieli swój najnowszy tytuł, oddając w ręce graczy pierwszy trailer. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo.

Ready, Steady, Ship! to jedna z tych gier, która może przetestować siłę Waszej przyjaźni

Ready, Steady, Ship! przeniesie graczy na tereny różnorodnych fabryk, gdzie będą musieli zrobić wszystko, by zachować płynności linii produkcyjnych. Rozgrywka zaprojektowana została w takim sposób, by najwięcej radości i satysfakcji przynosiło pokonywanie kolejnych wyzwań w trybie kanapowej kooperacji dla dwóch graczy. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by ukończyć grę w pojedynkę.