Zwiastun Resident Evil Village Gold Edition zapowiada koniec sagi Wintersów

Zgodnie z zapowiedziami już w przyszłym tygodniu Resident Evil Village doczeka się wersji Gold Edition, która będzie zawierać nową zawartość zatytułowaną „Winter’s Expansion Pack”. Wspomniana paczka – dostępna do kupienia również oddzielnie – będzie składać się m.in. z fabularnego dodatku Shadows of Rose, który ma zakończyć sagę Wintersów. Nic więc dziwnego, że podczas transmisji Resident Evil Showcase firma Capcom zaprezentowała specjalny zwiastun, który przygotowuje fanów Resident Evil na pożegnanie ze wspomnianą rodziną.

Capcom prezentuje dodatek Shadows of Rose i tryb TPP do Resident Evil Village

We wspomnianym materiale promocyjnym pojawiają się kolejne ujęcia ze wspomnianego dodatku Shadows of Rose, w którym gracze wcielą się w córkę Ethana Wintersa – tytułową Rose. W trakcie transmisji deweloperzy zapowiedzieli, że bohaterka wróci do znanej z Resident Evil Village wioski, by pozbyć się swoich mocy. Dodatkowo zwiastun pozwala także przyjrzeć się nowym fragmentom prezentującym tryb TPP do najnowszej odsłony serii Resident Evil. Całość znajdziecie na dole wiadomości.



Co ciekawe, zainteresowani otrzymali również możliwość sprawdzenia nowej perspektywy w Resident Evil Village. Capcom poinformował bowiem o udostępnieniu wersji demonstracyjnej wspomnianego trybu TPP, dzięki której posiadacze gry na wszystkich platformach będą mieli 60 minut na przetestowanie kamery zza pleców bohatera w najnowszej odsłonie popularnej serii.



Na koniec przypomnijmy, że Resident Evil Village zadebiutowało na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S w maju ubiegłego roku. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji Capcomu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Resident Evil Village – recenzja – w rumuńskiej wiosce dziś nie zaśnie nikt…