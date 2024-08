Zwiastun nowego Darksiders zwieńczeniem THQ Nordic Digital Showcase 2024. Słynna seria powraca

THQ Nordic zaprezentowało zwiastun nowej odsłony serii Darksaiders.

THQ Nordic Digital Showcase 2024 zakończyło się pokazem zwiastuna kolejnej części gry Darksiders. Słynna gra doczeka się piątej części, po trzech głównych odsłonach i jednym spin-offie. Jeźdźcy Apokalipsy powracają. Pokazano pierwszy zwiastun nowego Darksiders Króciutki zwiastun nie zdradza zbyt wiele. Mało tego, nie dowiadujemy się nawet, w którego z Jeźdźców Apokalipsy przyjdzie się nam wcielić tym razem. Na ekranie pojawiają się dobrze znani fanom członkowie rady, a potem ukazuje się podsycający apetyty fanów napis: "Be Prepared To Ride Again."

Jak do tej pory każdy z jeźdźców został sprawiedliwie obdzielony udziałem w kolejno wychodzących częściach oraz izometrycznej grze akcji Darksiders Genesis, będącej spin-offem serii. Ciekawie będzie zobaczyć, jak autorzy nowej odsłony zrealizują pomysł na powrót gry. Jak zapewne pamiętacie, wszystkie części Darksiders znacznie się od siebie różnią, zapożyczając elementy z różnych gier i dodając swój własny, odrębny styl. Jedynka była w dużej mierze podobna do Zeldy, podczas gdy Darksiders 2 zawierało elementy, których można się spodziewać po Prince of Persia i Devil May Cry. Z kolei Darksiders 3 miało wyraźne wpływy na Soulsów, a Darksiders Genesis połączył walkę z Diablo z akcją wzorowaną na strzelankach.

GramTV przedstawia:

Warto również przypomnieć, że chociaż studio odpowiedzialne za powstanie pierwszej części, Vigil Games, zostało zamknięte ponad dziesięć lat temu, to utworzone później przez jego byłych pracowników Gunfire Games i Airship Syndicate kontynuowały tradycję i z powodzeniem wypuszczały nowe odsłony serii. Przypomnijmy, że Darksiders: Wrath of War, czyli debiutanckie dzieło studia Vigil Games, na czele którego stał sam Joe Madureira, debiutowało 8 stycznia 2010 roku. Była to gra akcji z elementami charakterystycznymi dla gatunku cRPG, z rozgrywką nastawioną na masową eksterminację przeciwników. Gracz wciela się w rolę jednego z czterech biblijnych Jeźdźców Apokalipsy, który zostaje zdradzony i pozostawiony na pastwę losu po tym, jak wykonał powierzone mu zadanie, czyli zniszczenie Ziemi. Bohater, kierowany zemstą, stawia czoła rozmaitym przeciwnikom, wśród których pojawią się demony oraz anioły, jednak nie będzie dysponował boskimi mocami, co zdecydowanie utrudni jego misję.



