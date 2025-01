Zwiastun nietypowego science fiction o końcu ludzkości. Takiej historii jeszcze nie było

Do sieci trafił pierwszy zwiastun Love me z Kristen Stewart oraz Stevenem Yeunem.

Love me to jedna z najoryginalniejszych produkcji, która zadebiutowała na festiwalu filmowym Sundance w ubiegłym roku. Na oficjalny kinowy debiut filmu długo musieliśmy czekać, ale już pod koniec stycznia produkcja trafi do kin. Teraz dystrybutor Bleecker Street zaprezentował pierwszy zwiastun nietypowego romansu osadzonego w stylistyce science fiction.

Love me w pierwszym zwiastunie

Historia opowiada o inteligentnej boi wodnej oraz satelicie, którzy spotykają się w tajemniczych okolicznościach na długo po wyginięciu ludzkości. Mając do dyspozycji jedynie internet, próbują dowiedzieć się więcej o dawnych mieszkańcach Ziemi i odkryć odpowiedź na pytanie, czym jest życie i miłość.