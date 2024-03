Zoe Saldana i Adria Arjona w dramacie The Absence of Eden. Niezależny producent pokazał właśnie oficjalny zwiastun

Zoe Saldana w kolejnym filmie. Gwiazda zagra w głównej roli dramatu The Absence of Eden. Właśnie pokazano oficjalny zwiastun.

Do sieci trafił oficjalny zwiastun niezależnego dramatu zatytułowanego The Absence of Eden, nakręconego przez reżysera Marco Perego. Film miał swoją premierę w zeszłym roku na kilku festiwalach, w tym na Festiwalu Filmowym w Newport Beach, a w kwietniu będzie miał premierę w ograniczonej liczbie kin w USA.

The Absence of Eden to historia romansu dwojga ludzi, którzy starają się przetrwać wśród podziałów, jakie panują na południowej granicy Ameryki. Film bada człowieczeństwo imigracji i kruchość życia, a także konsekwencje nieświadomych decyzji. Zoe Saldana w zwiastunie filmu The Absence of Eden Zoe Saldana wciela się w kobietę, która ucieka przez granicę i pomaga chronić młodą dziewczynę. Poza nią w obsadzie pojawiają się także Garrett Hedlund, Adria Arjona, Tom Waits i Chris Coy.

The Absence of Eden wyreżyserował włoski niezależny twórca filmowy Marco Perego, który tym filmem zadebiutował jako reżyser po zrealizowaniu kilku innych projektów. Jest on również współautorem scenariusza, który napisał z Rickiem Rapozą. 12 kwietnia 2024 r. odbędzie się premiera w USA. Film trafi tam do niektórych kin. Później zapewne czeka go dystrybucja w VOD i wtedy pewnie trafi do naszego kraju.

