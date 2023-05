Zoe Saldana i Nicole Kidman w nowym serialu twórcy Yellowstone. Zobaczcie pierwsze zdjęcia ze Special Ops: Lioness

Taylor Sheridan to ostatnio specjalista od seriali dla Paramount. Autor ma na koncie dwa hity Yellowstone i Tulsa King. Także jego nowe dzieło trafi do tego streamera, a więc w Polsce zobaczymy go za pośrednictwem SkyShowtime. Będzie to thriller szpiegowski noszący tytuł Special Ops: Lioness, w którym zobaczymy między innymi Zoe Saldanę i Nicole Kidman.