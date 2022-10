Zobaczcie nowy gameplay z Bayonetta 3. Jak na Switcha, jest całkiem ładnie

Bayonetta 3 trafia na Switcha 28 października. To już za dwa tygodnie. Nic więc dziwnego, że o grze mówi się ostatnio sporo. Na przykład tutaj publikowaliśmy zwiastun z nową bohaterką. Natomiast teraz portal GameInformer.com zamieścił na swoim kanale na YouTube ponad 9-minutowy gameplay. Filmik prezentuje przede wszystkim walkę, ale i elementy platformowe. Wideo zobaczycie na samym dole.

Bayonetta 3 – nowa aktorka głosowa

W “trójce” po raz kolejny wcielimy się w wiedźmę, która będzie walczyć z niebezpiecznymi istotami, by uratować świat. Tym razem hack’n’ slash od PlatinumGames otrzymuje nową aktorkę głosową – w produkcji nie usłyszymy już Helleny Taylor; zamiast tego postać przemówi głosem Jennifer Hale. Jeśli chcecie wiedzieć, jak sprawują się na “Pstryczku” dwie poprzednie odsłony serii, to odsyłamy Was do recenzji na GRAM-ie.