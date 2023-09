Zobacz, jak bohaterowie z gier Sony wyglądają w świecie Baldur’s Gate 3

Premiera Baldur’s Gate 3 na konsole PlayStation 5 już za nami i posiadacze sprzętu od Sony mogą cieszyć się przygodą oferowaną przez grę autorstwa Larian Studios. Z tej okazji brytyjski oddział PlayStation przygotował drobny smaczek, którym podzielił się na swoim profilu w serwisie X (dawniej Twitter).

Wczytywanie ramki mediów.

Kratos w Baldur’s Gate 3

Ekipa przygotowała w kreatorze postaci z Baldur’s Gate 3 sylwetki 4 bohaterów z gier Sony. Na krótkim wideo możemy zobaczyć Kratosa, Aloy, Ellie i Freyę, którzy bardzo mocno przypominają swoje pierwowzory. Dajcie znać, kto najbardziej przypadł Wam do gustu.



Przypomnijmy, że gra Baldur's Gate III zadebiutowała 3 sierpnia na PC, a wersja przeznaczona na konsole PlayStation 5 została udostępniona 6 września. Zainteresowanych zapraszamy do lektury naszego tekstu: Recenzja Baldur’s Gate 3 - Z godnością i humorem. Jeśli szukacie gier podobnych do najnowszych Wrót Baldura, zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez nas zestawieniem: W co zagrać po Baldur’s Gate 3?