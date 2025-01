Zdaniem eksperta Game Pass może obniżać wyniki sprzedaży gier na Xbox nawet o 80%

Wspomniany spadek ma być mniej zauważalny w przypadku dużych, mainstreamowych tytułów, ale nadal widoczny. Według eksperta przykładami mogą być Hellblade 2, Indiana Jones czy Starfield, których sprzedaż na Xbox była niższa, niż oczekiwano. Z drugiej strony, gry multiplatformowe, dostępne na wielu konsolach, zdają się korzystać z obecności w Game Pass.

Większa liczba graczy na Xbox, przyciągniętych do usługi, przekładać ma się na wzrost sprzedaży na innych platformach, takich jak PlayStation. Jest to szczególnie widoczne w przypadku gier wieloosobowych z cross-playem, gdzie silniejsza baza graczy online napędza sprzedaż.

Tak naprawdę mam mieszane uczucia co do subskrypcji. Uważam, że może prowadzić do utraty przychodów, a usługi tego typu utrudniają sytuację wszystkim innym. Spróbuj być teraz niezależnym twórcą gier na Xboxie, jeśli twoja gra nie jest w Game Pass…Ale z drugiej strony, sprawienie, by ludzie grali w twoją grę w 2024/2025 roku, jest niezwykle trudne. Subskrypcja sprawia, że gry trafiają do szerokiego grona odbiorców. Wiemy z danych, że jest wiele osób, które grają wyłącznie w Call of Duty. Jeśli niektórzy z nich w tym roku zdecydują się zdobyć Call of Duty przez Game Pass, a ci sami gracze skorzystają z okazji, by zagrać w inne gry dostępne w Game Pass – gry, których w innym przypadku by nie spróbowali – trudno uznać to za coś złego. – wyjaśnił Dring.