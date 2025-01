Zapraszamy na GAME ZONE powered by Orange!

Już wkrótce rozpoczyna się niezwykła seria wydarzeń gamingowych - GAME ZONE powered by Orange! To prawdziwe święto dla miłośników gier wideo, podczas którego czeka na Was mnóstwo emocji, rywalizacji i niezapomnianych wrażeń. Wydarzenie odbędzie się w wielu lokalizacjach w całej Polsce, oferując rozrywkę na najwyższym poziomie dla graczy w każdym wieku.

GAME ZONE powered by Orange - co na Was czeka? GAME ZONE powered by Orange to cykl eventów gamingowych, których celem jest zapewnienie doskonałej zabawy dla graczy w różnym wieku i na różnych urządzeniach. W ramach wydarzenia można wziąć udział w ekscytujących turniejach Counter-Strike 2 (CS-2) oraz FC 25 (FIFA), a także skorzystać z licznych stref tematycznych: Strefa PC

W strefie PC odbędą się turnieje Counter-Strike 2. Rywalizacja będzie przeznaczona dla uczestników powyżej 16. roku życia. To tutaj każdy gracz będzie miał okazję zaprezentować swoje umiejętności na najwyższym poziomie. Strefa konsol Fani piłki nożnej nie mogą ominąć turniejów FC 25 (FIFA), rozgrywanych na najnowszych konsolach. Rywalizacja będzie się odbywać w systemie mieszanym - faza grupowa oraz finałowa. Strefa SIM Racing Jeśli marzysz o wyścigach w wirtualnym świecie, strefa SIM Racing to miejsce dla Ciebie. Dwa profesjonalne kokpity rajdowe pozwolą poczuć się jak prawdziwy kierowca wyścigowy i zmierzyć się z wymagającymi trasami. Strefa Retro Powrót do przeszłości w pełnej krasie! W strefie Retro znajdziecie gry oraz urządzenia z lat 80. i 90., w tym komputery, konsole oraz maszyny arcade. To idealne miejsce, by przypomnieć sobie dawne hity gamingowe. Strefa VR Chcesz doświadczyć wirtualnej rzeczywistości? Strefa VR zapewni niesamowite przeżycia, pozwalając zanurzyć się w światy, o jakich nawet nie marzyłeś. Strefa relaksu Orange Po intensywnej rywalizacji warto zrelaksować się w strefie chilloutu przygotowanej przez partnera tytularnego - firmę Orange. To doskonałe miejsce na chwilę wytchnienia i nabranie sił przed kolejnymi emocjami. Turnieje GAME ZONE powered by Orange Turniej CS-2 Liczba graczy: 128-256 osób

System gry: 1 na 1, best of 16 (do 9 rund)

Mapy: Losowo wybierane

Finał: Do dwóch wygranych map Turniej FC 25 Stanowiska: 4 najnowsze konsole

System gry: Mieszany (faza grupowa + finałowa) Terminy i lokalizacje 27.01 – 1.02 – CH Focus, Bydgoszcz

3.02 – 8.02 – CH Reduta, Warszawa

10.02 – 15.02 – Galeria Dominikańska, Wrocław

22.02 – CH Plejada, Bytom

1.03 – CH Kasztanowa, Piła

14.03 – 15.03 – CH Biała, Białystok

22.03 – CH King Cross, Warszawa

28.03 – 29.03 – CH Targówek, Warszawa

11.04 – 13.04 – CH Promenada, Warszawa Partnerzy wydarzenia W organizacji GAME ZONE powered by Orange wspierają nas niezawodni partnerzy, którzy dostarczają sprzęt najwyższej jakości oraz nagrody turniejowe:

GramTV przedstawia:

Actina: Komputery Actina PBA 265K/32GB/1TB/RTX4070TiS/750W/W11P z zainstalowanym CS-2, dostępne w strefie PC. Dodatkowo, podczas wydarzenia będziemy rozdawać ulotki z rabatem na ich produkty. IIYAMA: Monitory IIYAMA G-MASTER GB2470HSU-B6 gwarantują doskonałą jakość obrazu w strefie PC i stanowią cenne nagrody turniejowe. Havit: Akcesoria gamingowe, w tym myszy Havit MS966, podkładki MP843, słuchawki H2002d oraz klawiatury KB488L, będą do Waszej dyspozycji w strefie PC. Diablo Chairs: Komfortowe biurka Diablo X-Mate 1000 i fotele Diablo X-Horn 2.0 zapewnią wygodę podczas gry. Marka jest także sponsorem nagród turniejowych. Marco Game: Wyposaża strefę Retro w biurka i fotele oraz sponsoruje nagrody dla najlepszych graczy retro. Nie przegapcie okazji, by wziąć udział w tym niezwykłym gamingowym wydarzeniu. Do zobaczenia na GAME ZONE powered by Orange!