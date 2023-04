Zagraj w grę podczas wideokonferencji na Messengerze. Nowa funkcja wprowadzona przez Facebook

Facebook wprowadził do swojego komunikatora Messenger nową funkcjonalność. Tym razem pojawiła się opcja gier wieloosobowych dostępnych podczas wideokonferencji na tej platformie.

Co prawda Meta zamknęła kilka miesięcy temu samodzielną aplikację Facebook Gaming, ale okazuje się, że nie zrezygnowała całkowicie z gier. Właśnie ogłoszono wprowadzenie gier wieloosobowych jako jednego z dodatków do rozmów wideo w Messengerze. Ta funkcjonalność pozwala na prowadzenie rozgrywki z przyjaciółmi i rodziną podczas połączenia wideo. W tej chwili dostępnych jest 14 tytułów, ale Meta już zapowiedziała znaczne powiększenie biblioteki gier i ma pomysł, jak to zrobić.

Gry wieloosobowe w Messengerze

Gry są dostępne w Messengerze na iOS, Androida i w internecie, bez konieczności instalowania żadnych dodatków. W trakcie premiery zaprezentowano 14 gier. Znalazły się wśród nich klasyki, jak: Words With Friends i Mini Golf FRVR, ale także nowsze tytuły - Card Wars i Exploding Kittens. W każdą z nich można zagrać we dwie osoby. Dodano do nich tabele liderów i przejrzysty interfejs użytkownika.