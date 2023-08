Zack Snyder wskazuje gry, które trzeba zekranizować i będą świetnymi filmami

Wygląda na to, że słynny reżyser ma słabość do strzelanek.

Z odpowiedzi Snydera wynika, że strzelanki są najbardziej oczywistym kandydatem na adaptację filmową lub serialową i wyróżnił on dwie najważniejsze gry z gatunku.

Zack Snyder przebywa obecnie w Kolonii w Niemczech, gdzie na targach Gamescom , promuje swój nadchodzący film Rebel Moon . W ramach trasy promocyjnej reżyser rozmawiał z IGN , który zapytał go, z jakich gier można zrobić najlepsze filmy.

Cóż, jest ich wiele. Rozmawialiśmy o wielu grach, ale Gears of War zawsze pojawiało się i przebijało na pierwsze miejsce. Zawsze interesowała mnie także seria Halo. Oczywiście w pewnym sensie już została zekranizowana, ale to zawsze było coś, co uważałem za niesamowite i warte zainteresowania.