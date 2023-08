Zack Snyder nadal chce zrobić wersję reżyserską Sucker Punch

W jednym z ostatnich wywiadów, Snyder stwierdził, że co prawda wcześniej nie zabrał się za realizację swojego pomysłu, ale to nie oznacza, że o nim zapomniał i prędzej czy później wersja reżyserska musi powstać. Filmowiec chce pokazać widzom inne zakończenie historii, które nie przeszło w pierwotnej wersji.

Nigdy nie zabrałem się za robienie wersji reżyserskiej. Nadal planuję to zrobić w pewnym momencie. W oryginalnym zakończeniu, kiedy Babydoll siedzi na krześle w piwnicy z Blue – została już poddana lobotomii – kiedy gliniarz świeci na nią latarką, scenografia się rozpada, a ona wstaje i śpiewa piosenkę na scenie. Cięcie, które widzieliśmy w kinach, kończy się lobotomią, ale w innych okolicznościach. To dziwnie nie jest optymistyczne i jednocześnie optymistyczne. Taki był ton na końcu. Przetestowaliśmy to i studio uznało, że to zbyt dziwne, więc zmieniliśmy to. Kiedyś to zobaczysz, jestem pewien. Mam nadzieję.