Zack Snyder ujawnił swoją ulubioną grę wideo

Zazwyczaj jest tak, że Fortnite przyciąga dzieci, a nie rodziców. Jednak w przypadku rodziny Snyderów jest odwrotnie. W jednym z wywiadów, podczas niedawno zakończonych targów Gamescom, słynny reżyser opowiedział o tym, jak lubi grać, w co najczęściej gra i co jest dla niego najważniejsze w tej grze.

Filmowiec zdradził, że Fortnite wciągnął go bez reszty i stało się to dość niespodziewanie. Początkowo chciał zachęcić do wspólnej zabawy swojego syna, ale ponieważ nie podeszła ona zbytnio jego potomkowi, to gra teraz samotnie.

Zack Snyder uwielbia Fortnite

Mój syn i ja zabieraliśmy się do Fortnite. W pewnym sensie chciałem z nim zagrać, ale mu się to nie spodobało, więc w końcu grałem sam. I ta gra pochłonęła mnie bez końca.

