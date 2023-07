Zack Snyder: to błogosławieństwo, że Rebel Moon nie stało się kolejnymi Gwiezdnymi wojnami

Nie jest tajemnicą, że film science-fiction reżysera Zacka Snydera o buncie przeciwko imperium zła, pierwotnie miał być kolejną odsłoną Gwiezdnych wojen. Pomysł narodził się podczas prac nad Człowiekiem ze stali, ale został on odrzucony przez Lucasfilm. Zamiast schować go głęboko do szuflady, Snyder przerobił swój film i tak narodził się dwuczęściowy Rebel Moon, który pojawi się wkrótce na Netflixie.

W jednym z wywiadów Snyder wyjaśnił, dlaczego cieszy się, że Rebel Moon nie stał się mimo wszystko Gwiezdnymi wojnami i dlaczego cała ta sprawa okazała się czymś w rodzaju błogosławieństwa. Okazuje się, że chodzi o wolność twórczą, czyli element niemal nieobecny w dużych wytwórniach filmowych.

Zack Snyder cieszy się, że Rebel Moon powstało dla Netflixa