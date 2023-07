Zack Snyder ma ambitne plany wobec Rebel Moon. Biblia świata liczy aż 450 stron

Reżyser na łamach magazynu Empire zdradził, że ma „plany daleko wykraczające poza dwa filmy Rebel Moon”. Chociaż nie są one jeszcze sprecyzowane, to Netflix jest chętny na więcej produkcji w tym uniwersum.

Kiedy przedstawiłem to Netflixowi, chcieli wiedzieć, jaką to ma skalę. Powiedzieli: „Jak duże to może być? Ile to będzie filmów”. To sprawiło, że pomyślałem: „Ok, jeśli naprawdę to zrobimy, możemy zanurzyć się w tym naprawdę głęboko. Tak głęboko, że nie sięgniemy dna”.