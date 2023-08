Zachary Levi miażdży hollywoodzkie filmy. „To śmieci, nie dbają aby były dobre”

Zachary Levi wyraził swoje poparcie dla trwającego właśnie strajku aktorów i scenarzystów. Nieoczekiwanie aktor odniósł się również do całej branży, która jego zdaniem celowo wypuszcza śmieciowe produkcje, zupełnie nie dbając o potrzeby widzów.

Osobiście uważam, że spore ilości treści, które pochodzą z Hollywood, to śmieci – nie dbają o to, aby naprawdę były dla was dobre. Nie robią tego.

Ile razy oglądacie zwiastun i mówicie: „O mój Boże, to wygląda tak fajnie!” Potem idziecie do kina i myślicie sobie: „To wszystko, tylko to dostałem?”. Wiedzą, że kiedy już kupiłeś bilet i siedzisz na sali, mają twoje pieniądze. A dla nas jedynym sposobem, aby to zmienić, jest niechodzenie na te śmieci. Musimy aktywnie nie wybierać takich filmów. To pomoże. Bardzo pomoże.