Z Halo do Starfield. Master Chief pohasa teraz po planetach RPG od Bethesdy

Jeśli gracie w Starfield to z pewnością słyszeliście o nieudanej próbie wydania dużej aktualizacji do tej gry. Bethesda zdecydowała się opóźnić jej premierę, ze względu na napotkane problemy. Jak widać ta gra to istne zło, ale na szczęście z pomocą przychodzą modderzy, regularnie publikujący rozmaite usprawnienia do kosmicznego RPG.

Modder Bonepunk wypuścił właśnie swoje nowe dzieło, dzięki któremu w Starfield, można zagrać postacią Master Chiefa z gier Halo. Dla jego fanów najważniejszą informacją jest z pewnością to, że poza innymi dodatkami, dostępne są również klasyczne zbroje Mark V i Mark VI, których używa Master Chief.

Master Chief w Starfield

Mod można pobrać pod tym linkiem. Warto też zaopatrzyć się w tekstury 4K.