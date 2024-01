Starfield miał otrzymać dziś „największą” aktualizację, ale coś poszło nie tak

Niestety nie ujawniono, kiedy dokładnie Starfield doczeka się „największej jak dotąd” aktualizacji. Bethesda poinformowała jedynie, że patch powinien pojawić się jeszcze w tym tygodniu. Wydawca podkreśla jednak, że ostateczny termin zostanie potwierdzony dopiero, gdy zespół będzie miał co do niego pewność. Pozostaje mieć nadzieję, że deweloperom uda się szybko rozwiązać tajemniczy problem, a wspomniana „łatka” nie zaliczy dużego poślizgu.

Na koniec przypomnijmy, że Starfield dostępny jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Bethesda, to zapraszamy Was do lektury: Starfield – recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.

Wczytywanie ramki mediów.