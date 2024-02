Xbox Series X ma doczekać się tańszej i białej wersji. Premiera już niebawem

Serwis eXputer informuje również, że gracze nie będą musieli czekać zbyt długo na nowy model konsoli Xbox Series X. Wersja bez napędu ma rzekomo zadebiutować latem 2024 roku. Niewykluczone więc, że oficjalna zapowiedź sprzętu będzie miała miejsce na pokazie Xbox Games Showcase 2024, które powinien odbyć się na początku czerwca.

Na koniec warto wspomnieć, że już we wrześniu ubiegłego roku do sieci trafiły szczegóły na temat nowego modelu Xbox Series X o kodowej nazwie „Brooklin”. Wówczas informowano, że sprzęt ma trafić do sprzedaży w październiku 2024 roku. Wspomniana wersja wciąż nie doczekała się jednak oficjalnej zapowiedzi.