Xbox otworzy nowe studio? Pojawiła się tajemnicza oferta pracy

Obecnie Microsoft posiada trzy główne piony biznesowe w ramach swoich zespołów deweloperskich: Xbox Game Studios, ZeniMax Media oraz Activision Blizzard, ale jest też wiele mniejszych bytów. Większość studiów została przejęta, podczas gdy tylko kilka z nich, takich jak The Coalition, Halo Studios (wcześniej 343 Industries), Turn 10 Studios, The Initiative i World's Edge, to zespoły założone przez sam Microsoft. Najnowszym z tych wewnętrznych zespołów jest The Initiative z Santa Monica, utworzone w 2018 roku, które obecnie pracuje nad rebootem gry Perfect Dark.

Obecnie, pod szyldem Xbox działa już ponad 30 zespołów deweloperskich. Sporo prawda? Najwyraźniej to wciąż mało, bowiem wszystko wskazuje na to, że do tej liczby może wkrótce dołączyć kolejna ekipa.

Ostatnie ogłoszenie o pracę na stanowisko doświadczonego producenta wykonawczego (Executive Producer) wskazuje, że Microsoft może budować nowy zespół deweloperski. W ogłoszeniu wspomniano, że osoba na tym stanowisku będzie kierować nieokreślonym zespołem w rejonach zatoki San Francisco i Nowego Jorku. Co więcej, Microsoft nie przyjmuje aplikacji na to stanowisko przed końcem lutego, co sugeruje, że zespół ten dopiero się formuje.

Znany insider branżowy, eXtas1s, który odkrył to ogłoszenie, zasugerował na Twitterze, że nowy zespół Xbox to "najwyższej klasy tajemnica." Według niego takie oferty pracy zwykle pojawiają się w przypadku całkowicie nowego, niezapowiedzianego studia. Insider spekuluje również, że Microsoft może przygotowywać się do wielkiego ogłoszenia na temat tego zespołu, podobnego do tego, które miało miejsce podczas E3 2018, gdy ogłoszono powstanie The Initiative i dodanie pięciu nowych studiów do rodziny Xbox.