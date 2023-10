Xbox ma w zanadrzu 5 niezapowiedzianych gier. W tym dwie produkcje na licencji

W zeszłym miesiącu do sieci trafiło sporo szczegółów na temat nadchodzącej nowej wersji Xboxa Series X/S. Dodatkowo wyciekła również interesująca lista gier szykowanych przez deweloperów należących do firmy Bethesda. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych z planami Microsoftu. Jedna z przedstawicielek amerykańskiej firmy ujawniła bowiem, że Xbox ma w zanadrzu 5 niezapowiedzianych tytułów first-party.

Xbox posiada jeszcze 5 niezapowiedzianych gier first-party

Powyższymi rewelacjami podzieliła się Kat Carson – menadżerka pracująca dla Microsoftu – w swoim wpisie opublikowanym na platformie LinkedIn. Przedstawicielka amerykańskiej firmy ujawniła, że Xbox posiada aż 5 – tajemniczych na ten moment – gier first-party. Niestety we wspomnianym poście na próżno szukać szczegółów dotyczących niezapowiedzianych produkcji.