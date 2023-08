Xbox Game Pass straci dziś 6 gier. Usługę opuszczają naprawdę udane produkcje

Z biblioteki Xbox Game Pass zniknie dziś bowiem m.in. Immortality – narracyjna gra przygodowa autorstwa Sama Barlowa. Najnowsza produkcja twórcy Her Story i Telling Lies spotkała się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony branżowych mediów, jak i samych graczy. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytuły, to zapraszamy Was do lektury: Immortality to nie gra, to niezapomniane doświadczenie - recenzja.