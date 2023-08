Cztery nowe gry w Xbox Game Pass na koniec sierpnia. Kolejne produkcje znikają z usługi

Poznaliśmy pełną listę gier w Xbox Game Pass na końcówkę sierpnia i początek września. Tym razem w ofercie znajdzie się łącznie pięć gier, w tym aż dwie premiery. Jeszcze dzisiaj subskrybenci będą mogli zagrać w Everspace 2, a w najbliższy piątek zadebiutuje The Texas Chain Saw Massacre. W kolejnym tygodniu w Xbox Game Pass swoją premierę będzie miało Sea of Stars, a już na początku września do biblioteki usługi trafi Gris.

Ponadto dowiedzieliśmy się, jakie gry opuszczą Xbox Game Pass wraz z nadejściem nowego miesiąca. Z usługi zniknie pięć tytułów, w tym Black Desert i Immortality.

Xbox Game Pass – druga połowa sierpnia i początek września 2023

15 sierpnia - Everspace 2 (chmura, Xbox Series X/S)

17 sierpnia - Firewatch (chmura, konsole, PC)

18 sierpnia - The Texas Chain Saw Massacre (chmura, konsole, PC)

29 sierpnia - Sea of Stars (chmura, konsole, PC)

5 września - Gris (chmura, konsole, PC)

Xbox Game Pass – gry dostępne tylko do końca sierpnia 2023