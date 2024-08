Xbox Game Pass straci 3 gry pod koniec sierpnia. W tym duży hit AAA

Xbox Game Pass stracił w połowie sierpnia cztery gry. Gracze nie mogą już sprawdzić w ramach abonamentu Shadow Warrior 3: Definitive Edition, czy The Texas Chain Saw Massacre. Ale to nie koniec czyszczenia biblioteki usługi Microsoftu. Na oficjalnej stronie Game Passa w zakładce „Znikają wrotce” pojawiły się kolejne trzy gry, które będą dostępne tylko do końca sierpnia. Wśród nich jedna z najgłośniejszych premier 2023 roku.

Na liście gier zaplanowanych do usunięcia w Xbox Game Pass do końca sierpnia 2024 roku znajdziemy same popularne tytuły. Najważniejszą z nich jest Atomic Heart, czyli kontrowersyjny FPS od cypryjskiego studia Mundfish, zarządzanego przez Rosjan. Chociaż gra zebrała sporo pozytywnych recenzji, to z powodu korzeni założycieli studia i ich powiązaniach z rosyjskimi oligarchami, wiele osób postanowiło zbojkotować Atomic Heart na premierę. Jeżeli mieli kiedykolwiek zamiar zagrać w ten tytuł, jest ku temu ostatnia okazja, aby nie ponieść za to żadnej dodatkowej opłaty.