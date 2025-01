Xbox Game Pass może dostać Crasha Bandicoota 4. Wyciekła wstępna lista tytułów zmierzających do usługi w lutym

Popularna platformówka może dołączyć do biblioteki Game Passa obok Madden NFL 25 i Heroes of the Storm.

Luty 2025 roku zapowiada się obiecująco dla subskrybentów Xbox Game Pass, gdyż do usługi ma trafić kilka głośnych tytułów. Jak donosi Insider Gaming, wśród nadchodzących nowości mają znaleźć się Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Madden NFL 25 oraz Heroes of the Storm. Te trzy gry mają rzekomo zasilić bibliotekę Game Pass obok wcześniej zapowiedzianych tytułów, takich jak Avowed i Far Cry New Dawn.

Crash Bandicoot 4, NFL 25 i Heroes of the Storm rzekomo dołączą do Xbox Game Pass

Crash Bandicoot 4: It’s About Time, wydany po raz pierwszy w 2020 roku i stworzony przez Toys For Bob, to platformówka, która zdobyła uznanie recenzentów. Kolejną nowością w Game Pass ma być Madden NFL 25, który zadebiutował 16 sierpnia 2024 roku na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X i PC i spotkał się z mieszanymi recenzjami. W ramach subskrypcji Game Pass gra ma być dostępna poprzez EA Play.