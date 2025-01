Wyprzedaż New Year Sale w sklepie GOG.com. Ponad 6300 ofert z rabatami do 95%

Gracze PC mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Cyberpunk 2077: Widmo Wolności, Fallout 4, Manor Lords, Nobody Wants to Die czy Stardew Valley.

Na GOG.com pojawiła się kolejna ogromna promocja na gry PC. Na wspomnianej platformie ruszyła bowiem wyprzedaż o nazwie New Year Sale, w ramach której dostępnych jest ponad 6300 ofert. Gracze PC mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Cyberpunk 2077: Widmo Wolności, Fallout 4, Manor Lords, Nobody Wants to Die czy Stardew Valley i wiele, wiele innych. Zniżki sięgają natomiast nawet 95%.

Wyprzedaż New Year Sale w sklepie GOG.com kończy się 5 lutego 2025 roku o 9:00 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka wybranych ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Wyprzedaż New Year Sale na GOG.com – wybrane oferty: