Wymóg PlayStation Network w grach na PC pozostanie aktywny

Totoki poinformował, że takie rozwiązanie jest konieczne, aby stworzyć środowisko pozwalające na bezpieczną i swobodną zabawę w grach usługach. Jest tylko jedno „ale”. Podobny wymóg pojawia się również w przypadku gier singlowych, nie wymagających połączenia z siecią jak na przykład Horizon Zero Dawn. Wygląda więc na to, że jest to wyłącznie korporacyjne czcze gadanie i nie do końca pokrywa się z rzeczywistością.

Pomijając jednak ten fakt, pozostaje zadać sobie pytanie jak Sony planuje poprawić realizację tego rozwiązania, gdyż swego czasu polityka firmy pozbawiła możliwości założenia konta PSN przez wielu graczy z różnych krajów… Na ten moment prezes poinformował, że zdają sobie sprawę z ograniczeń i docelowo będą pracowali nad najlepszym rozwiązaniem tej sytuacji.