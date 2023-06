Wyczekiwane Xenonauts 2 z datą premiery

Xenonauts 2 to propozycja do studia Goldhawk Interactive. W naszych gramowych archiwach znalazłem wzmiankę o tym, że grę zapowiedziano już w 2016 roku, a premiery mieliśmy doczekać się w kolejnym roku. Proces produkcji znacznie się przedłużył, ale wszystko wskazuje na to, że to już ostatnia prosta. Twórcy ogłosili dokładną datę premiery oraz oddali w ręce graczy nowy trailer.

Gry inspirowane serią XCOM są zawsze przyjmowane z otwartymi ramionami

Xenonauts 2 to strategiczna gra turowa, która już od pierwszej chwili przywodzi na myśl produkcje z serii XCOM. W trakcie zabawy obejmiecie dowodzenie nad organizacją wojskową, której zadaniem jest eliminowanie zagrożenia pozaziemskiego. Pozostając w ukryciu, musicie odnaleźć i stawić czoła nasilającym się aktywnościom obcych, gdziekolwiek się pojawią. Pomoże Wam w tym tajna sieć baz rozlokowanych na całym świecie. Prowadzone badania oraz nieustanny rozwój pomogą Wam nieco zniwelować technologiczną przewagę najeźdźców z kosmosu. Szkol, uzbrajaj i dowódź swoimi oddziałami tak, by wyeliminować zagrożenie ze strony obcych.