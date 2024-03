Wycięte sceny z Diuny 2 nie zostaną opublikowane. Dwóch aktorów usuniętych z filmu

Diuna 2 to niemal trzygodzinne widowisko, które już stało się największą premierą 2024 roku. Jak przy każdej tak dużej produkcji i tym razem nakręcono kilka dodatkowych scen, które nie trafiły do kinowej wersji filmu. Czy jest więc szansa na wersję reżyserską drugiej części Diuny lub chociaż pojawienie się wyciętych fragmentów w dodatkach na płytach Blu-Ray i 4K UHD? Denis Villeneuve w rozmowie z Collider tłumaczy, że nie zamierza wracać do tych scen i nie zostaną one opublikowane w żadnej formie.

Jestem głęboko przekonany, że jeśli czegoś nie ma w filmie, to jest to martwe. Czasami usuwam ujęcia i mówię: „Nie mogę uwierzyć, że to wycinam”. Czuję się jak samuraj otwierający czyjeś wnętrzności. To bolesne, więc nie mogę potem do tego wrócić, stworzyć Frankensteina i spróbować ożywić rzeczy, które sam zabiłem. To zbyt bolesne. Kiedy jest martwe, jest martwe i nie żyje z jakiegoś powodu. Ale tak, to bolesny projekt, ale to moja praca. Film rządzi się swoimi prawami. Jestem bardzo surowy w montażowni. Nie myślę o swoim ego, myślę o filmie… Usuwam kochane osoby i jest to dla mnie bolesne.