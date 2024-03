Diuna 2 przebija prognozy finansowe i zalicza doskonały weekend otwarcia

Prognozy finansowe Diuny 2 rosły wraz z kolejnymi tygodniami. Film rozpoczynał od prognoz sięgających 50-75 mln dolarów, żeby dobić na ostatniej prostej do 80 mln dolarów. Wyniki z weekendu otwarcia w Ameryce są jeszcze lepsze i Diuna 2 zarobiła w pierwszych trzech dniach wyświetlania (i przedpremierowych pokazach czwartkowych) aż 81,5 mln dolarów. To największe tegoroczne otwarcie w kinach i najlepsze od październikowej premiery koncertu Taylor Swift: The Eras Tour z 93 mln dolarów.

Również na zagranicznych rynkach Diuna 2 została bardzo ciepło przyjęta przez widzów. Wyniki z 71 krajów dają 97 mln dolarów. Jest to słabszy rezultat od Oppenheimera zaledwie o 1 mln dolarów. Wygląda więc na to, że Diuna 2 może nie dobić do miliarda dolarów globalnych wpływów, ale wszystko zależeć będzie od spadków w kolejnych weekendów. Jeżeli będą niskie, to Warner Bros. wciąż będzie mógł mieć nadzieję na przekroczenie tej magicznej bariery.