Wszystkie minigry z Everybody 1-2 Switch w nowym zwiastunie

Premiera Everybody 1-2 Switch już w piątek, a więc warto zapoznać się z najnowszym zwiastunem, ujawniającym wszystkie minigry.

Everybody 1-2 Switch jest kontynuacją 1-2 Switch z 2017 roku, gry towarzyskiej, która została wydana jako tytuł rozruchowy nowej konsoli Nintendo. Chociaż może nie był to przełomowy hit, jakim było Wii Sports, okazał się całkiem popularny i dawał okazję do spędzenia kilku godzin na przyjemnej zabawie solo lub w pojedynkach z najbliższymi.