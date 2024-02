Wszystkie gry Activision Blizzard pojawią się w Xbox Game Pass w dniu premiery

Zgodnie z zapowiedziami Diablo 4 już w marcu trafi do Xbox Game Pass. Niestety Microsoft nie ujawnił, kiedy wspomniana usługa zostanie wzbogacona o pozostałe produkcje Activision Blizzard. Jeszcze przed ostatnimi ogłoszeniami amerykańskiej firmy w sieci pojawiła się natomiast plotka, że Call of Duty nie trafi do Game Passa. Phil Spencer postanowił jednak rozwiać wszelkie wątpliwości i uspokoić fanów marki Xbox.

Gry Activision Blizzard, ZeniMax i Xbox Game Studios będą dostępne w Xbox Game Pass od momentu premiery

Stephen Totilo miał okazję porozmawiać z dyrektorem generalnym Microsoft Gaming, który zapewnił, że amerykańska firma nie zmieniła swojej strategii względem Xbox Game Pass. Phil Spencer poinformował, że celem Microsoftu jest, by wszystkie gry Activision Blizzard, ZeniMax i Xbox Game Studios trafiały do Xbox Game Pass w dniu premiery.