WRC 23 z datą premiery? Insider ujawnił dokładny termin debiutu gry Codemasters

Już pod koniec marca jeden z branżowych insiderów informował, że WRC 23 jest „gotowe do premiery”, a zapowiedź gry zbliża się wielkimi krokami . Firma Electronic Arts i deweloperzy ze studia Codemasters do tej pory nie zdecydowali się jednak zaprezentować graczom wspomnianej produkcji. Tymczasem do sieci trafiła dokładna data premiery nowej odsłony serii WRC.

Na koniec przypomnijmy, że ostatnia odsłona serii WRC, czyli WRC Generations, zadebiutowała na rynku w listopadzie ubiegłego roku. Produkcja studia KT Racing dostępna jest na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja WRC Generations – ostatni taki odcinek specjalny.

