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World of Warcraft zintegruje czat gildii z Discordem. Nowa funkcja trafi do aktualizacji 12.1

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/23 21:30
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Blizzard spróbuje ułatwić graczom komunikację w gildiach w World of Warcraft dzięki połączeniu czatu z Discordem.

Blizzard przygotowuje kolejną nowość dla graczy World of Warcraft. W aktualizacji 12.1 do gry zostanie wprowadzona integracja czatu gildyjnego z Discordem, dzięki której rozmowy prowadzone w gildii będą mogły być synchronizowane pomiędzy MMORPG, a popularnym komunikatorem.

World of Warcraft
World of Warcraft

WoW otrzyma zintegrowanego Discorda z gildiowym czatem

Nowa funkcja została ujawniona w ramach testów na serwerze PTR aktualizacji Curse of Ula’tek i ma jeszcze bardziej połączyć społeczności funkcjonujące jednocześnie w World of Warcraft i na Discordzie. Jak działa integracja? Otóż konfiguracja nowej funkcji będzie wymagała wykonania kilku kroków. Liderzy gildii będą musieli najpierw upewnić się, że wybrany kanał na Discordzie posiada odpowiednio skonfigurowane uprawnienia. Następnie konieczne będzie wybranie odpowiednich opcji w ustawieniach gildii dostępnych z poziomu interfejsu gry. Również zwykli gracze będą musieli wykonać dodatkową czynność, ponieważ aby móc korzystać z integracji, niezbędne będzie połączenie swoich kont Battle.net i Discorda.

GramTV przedstawia:

Dzięki nowemu rozwiązaniu rozmowy prowadzone przez członków gildii będą mogły płynnie przenikać pomiędzy grą, a Discordem. Oznacza to, że gracze pozostaną w stałym kontakcie ze swoją społecznością niezależnie od tego, czy aktualnie przebywają w Azeroth, czy korzystają wyłącznie z komunikatora. Integracja czatu gildyjnego jest jedną z nowości testowanych obecnie na serwerze PTR aktualizacji 12.1: Curse of Ula’tek. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, już wkrótce gracze World of Warcraft otrzymają kolejne narzędzie ułatwiające organizację życia gildii i komunikację pomiędzy jej członkami.

Źródło:https://massivelyop.com/2026/06/22/world-of-warcraft-will-introduce-discord-and-guild-chat-integration-in-patch-12-1/

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komunikacja
Discord
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aktualizacja gry
komunikator
World of Warcraft: Midnight
czat
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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