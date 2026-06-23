World of Warcraft zintegruje czat gildii z Discordem. Nowa funkcja trafi do aktualizacji 12.1

Blizzard przygotowuje kolejną nowość dla graczy World of Warcraft. W aktualizacji 12.1 do gry zostanie wprowadzona integracja czatu gildyjnego z Discordem, dzięki której rozmowy prowadzone w gildii będą mogły być synchronizowane pomiędzy MMORPG, a popularnym komunikatorem.

WoW otrzyma zintegrowanego Discorda z gildiowym czatem

Nowa funkcja została ujawniona w ramach testów na serwerze PTR aktualizacji Curse of Ula’tek i ma jeszcze bardziej połączyć społeczności funkcjonujące jednocześnie w World of Warcraft i na Discordzie. Jak działa integracja? Otóż konfiguracja nowej funkcji będzie wymagała wykonania kilku kroków. Liderzy gildii będą musieli najpierw upewnić się, że wybrany kanał na Discordzie posiada odpowiednio skonfigurowane uprawnienia. Następnie konieczne będzie wybranie odpowiednich opcji w ustawieniach gildii dostępnych z poziomu interfejsu gry. Również zwykli gracze będą musieli wykonać dodatkową czynność, ponieważ aby móc korzystać z integracji, niezbędne będzie połączenie swoich kont Battle.net i Discorda.