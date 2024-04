World of Warcraft Cataclysm Classic z datą premiery. Nowe lochy i rajdy wkrótce w rękach graczy

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Blizzard planuje wprowadzić do World of Warcraft eksperymentalną zawartość. W ubiegłym roku przekazano również, że do gry zmierza dodatek Cataclysm, który pozwoli ponownie przeżyć przygody z kultowego rozszerzenia z 2010 roku. Teraz otrzymaliśmy dokładną datę premiery dodatku oraz informacje o aktualizacji poprzedzającej debiut Cataclysm Classic.

Poznaliśmy datę premiery World of Warcraft Cataclysm Classic

Blizzard ogłosił już datę debiutu World of Warcraft Cataclysm Classic. Premiera dodatku będzie miała miejsce 20 maja 2024 roku, natomiast aktualizacja poprzedzająca pojawi się 30 kwietnia. Update wydany przed rozszerzeniem wprowadzi między innymi szereg zmian systemowych, nowe rasy, a także możliwość nauki nowej profesji archeologa i zaktualizowane statystyki postaci i wyposażenia.